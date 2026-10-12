Alexandra Mocanu, îndemn pentru Marcel, după ce a părăsit Insula Iubirii cu Armina: „Marcele, fă-ți acte false, mută-te în Madagascar! Dar nu posta nimic pe Facebook, că te găsește Armina”

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Influencerița Alexandra Mocanu a criticat relația dintre Marcel și Armina, după ce cei doi soți au părăsit Insula Iubirii, pe fondul unor probleme de sănătate. Creatoarea de conținut este de părere că Armina are o influență rea asupra lui „Maluma”, pe care îl controlează cu ușurință și îi strică cheful de viață.

Alexandra Mocanu, îndemn pentru Marcel de la Insula Iubirii

Marcel Andrei a devenit cunoscut în urmă cu câțiva ani, când a participat la Insula Iubirii în postura de ispită masculină. După ce a părăsit competiția, acesta a început relația cu Armina cu care s-a și căsătorit în 2024. Anul acesta, cei doi au venit împreună în Thailanda pentru a-și testa relația și a-și demonstra fidelitatea. Însă, lucrurile au luat o turnură neașteptată când Armina a început să acuze stări de rău, susținând că totul este din cauza distanței de soțul său.

După episodul de aseară, când Marcel și Armina au părăsit competiția, Alexandra Mocanu a tras câteva concluzii cu privire la relația lor. Influencerița este de părere că femeia îl controlează pe „Maluma de România”, gelozia fiind cuvântul de bază al relației lor.

„Aceasta este opinia mea după emisiunea de aseară Temptation Island – Insula Iubirii de la Antena1 . Sunteți pregătite??? Eu una nu, dar tot o spun: MARCELE, FUGI, CĂ FEMEIA ASTA TE GĂSEȘTE ȘI DACĂ TE REÎNCARNEZI ÎNTR-UN CARTOF! Băi, oameni buni, eu am o întrebare după episodul de aseară de la Insula Iubirii: Armina a venit să-și salveze relația sau să-l recupereze pe Maluma dintr-o operațiune internațională?! Că eu m-am uitat și am avut impresia că omul nu participă la Insula Iubirii, ci la „Dispărut fără urmă”, numai că n-a apucat să dispară!”, a scris creatoarea de conținut pe pagina ei de Facebook.

În același timp, Alexandra Mocanu spune că Marcel emană energie și bucurie, care însă dispar rapid în prezența Arminei.

„Maluma, săracul, nu-i doctor în științe, nu ține conferințe la NASA, dar are ceva ce nu se cumpără de la farmacie: chef de viață! Omul râde, glumește, se distrează, radiază! Până apare Armina și parcă vine cineva de la Electrica să-i taie curentul pentru neplată! Efectiv, îi stinge lumina din ochi cu telecomanda!”, a continuat ea.

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Influencerița, despre prestația Arminei de la Insula Iubirii

Alexandra Mocanu a analizat și comportamentul Arminei de la Insula Iubirii, înainte de a afla că pleacă acasă. Aceasta este de părere că femeia a văzut că Marcel a început să se distreze pe insulă și a vrut să îl îndepărteze rapid de posibilele tentații.

„Și ce spectacol am avut aseară, Doamne ferește! Pâine, țigări, suferință, ulcer, dramă, suspans! Mai lipsea o ambulanță, un preot și o orchestră care să cânte „De ce mă minți?” pe fundal sau de ce nu „oooooo viața mea”! Eu nu contest că omul poate să se simtă rău, dar coincidența asta m-a dat pe spate! Fix când Marcel începuse să se relaxeze și să se bucure de viață, a început episodul medical din Anatomia lui Grey, varianta Insula Iubirii!”, a mai spus creatoarea de conținut.

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După episodul plin de suspans, adrenalină și lacrimi de la Insula Iubirii, Alexandra Mocanu l-a sfătuit pe Marcel să plece departe pentru a se asigura că Armina nu îl mai găsește pentru a-și exercita influența negativă asupra lui.

„Marcele, ascultă-mă bine! Fă-ți acte false, schimbă-ți numele, mută-te în Madagascar, pune-ți mustață și deschide o crescătorie de pinguini! Dar nu posta nimic pe Facebook, că te găsește Armina după umbra din poză!”, a glumit ea.

În cele din urmă, Alexandra Mocanu a lăsat ironia deoparte și a subliniat faptul că Armina și Marcel nu au o relație normală, concurenta fiind cea care reușește să îl facă pe soțul ei să se comporte cu grijă și să intre într-un con de umbră.

„Și acum, fără glumă, eu n-aș alege pentru nimic în lume un om lângă care să-mi pierd bucuria de a trăi. Iubirea ar trebui să-ți aprindă lumina, nu să te facă să mergi prin casă ca un telefon cu 1% baterie!”, a subliniat influencerița.

Sursă foto: Facebook, Instagram

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