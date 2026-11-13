Cine a fost bărbatul care i-a frânt inima lui Valerie Lungu înainte de relația cu Alex Gîlcă. Ce spunea vedeta după despărțirea de medicul stomatolog

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Înainte să își găsească liniștea și împlinirea în plan sentimental, Valerie Lungu (32 ani) a trecut printr-o relație intens mediatizată alături de un medic stomatolog, o poveste care a început cu planuri mari de viitor, dar s-a încheiat cu o dezamăgire profundă.

Valerie Lungu și relația cu un cunoscut medic stomatolog

Deși astăzi se bucură de o viață personală așezată, parcursul amoros al creatoarei de conținut Valerie Lungu nu a fost lipsit de încercări. În urmă cu câțiva ani, influencerița a trăit o poveste de dragoste intensă alături de un medic stomatolog, relație pe care a ales, la acel moment, să o împărtășească deschis cu comunitatea ei din mediul online.

Cei doi s-au cunoscut în toamna anului 2020, iar lucrurile au evoluat extrem de rapid între ei. La scurt timp după ce au început să formeze un cuplu, Valerie Lungu se declara public mai fericită ca niciodată. Partenerul ei de atunci nu a stat departe de lumina reflectoarelor, apărând frecvent în vlogurile comune publicate pe YouTube, dar și în emisiuni televizate, unde cei doi își testau compatibilitatea.

Entuziasmul începutului era atât de mare încât îndrăgostiții nu se sfiau să vorbească public inclusiv despre întemeierea unei familii și despre copii, lăsând impresia unei relații solide și de durată.

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Valerie Lungu, de la extaz la dezamăgire: „Oamenii își arată adevărata față”

În ciuda planurilor mărețe și a imaginii perfecte afișate pe rețelele sociale, povestea de dragoste nu a rezistat testului timpului. În vara anului 2021, Valerie Lungu își lua prin surprindere urmăritorii cu un mesaj tranșant, prin care anunța că este din nou o femeie singură.

Fără a intra în detalii concrete despre motivele care au dus la ruptură, influencerița a lăsat de înțeles că a trecut printr-o trădare sau o dezamăgire majoră, mărturisind că a avut nevoie de timp pentru a se vindeca emoțional înainte de a vorbi deschis despre cele întâmplate.

„De când mă știu am fost o fată naivă, am crezut în cuvinte și povești, am crezut într-o «dragoste adevărată». Aș vrea să menționez prin această mini descriere faptul că sunt singură. Deocamdată vreau să mă fac bine și să trec emoțional prin toate astea pentru a vă povesti la rece tot ce s-a întâmplat. Eu nu ar trebui să vorbesc foarte multe, pentru că faptele vorbesc de la sine și, până la urmă, oamenii își arată adevărata față, mai devreme sau mai târziu!”, scria Valerie Lungu la momentul despărțirii, potrivit ea.md.

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Notificări din partea avocaților și mărturisiri despre episoadele de depresie

Ulterior, influencerița a publicat un vlog în care a explicat cu ce s-a confruntat atât în timpul relației, cât și imediat după separare. Potrivit dezvăluirilor făcute de vedetă la acea vreme, fostul partener i-ar fi trimis prin intermediul avocatului său o notificare oficială prin care îi solicita să nu îi mai pronunțe numele în spațiul public, invocând faptul că i-ar fi denigrat imaginea. În replică, Valerie Lungu a apelat la rândul ei la un avocat și i-a trimis o notificare similară, impunându-i aceeași condiție: să nu îi mai folosească numele în niciun context.

În același material video, creatoarea de conținut a vorbit deschis și despre impactul emoțional pe care l-a avut relația asupra ei, mărturisind că a trecut printr-o perioadă de depresie cauzată de atitudinea partenerului său de atunci.

„Am și eu dreptul de a spune ce s-a întâmplat și, cu siguranță știți că acum două luni vă povesteam despre o mică depresie pe care am avut-o datorită unor gesturi micuțe din partea lui care m-au făcut pe mine sa nu mai am încredere în mine, să nu mai fiu om, să nu mai vreau să funcționez și să zâmbesc, pentru că am fost foarte diferită la un moment dat. Am încercat foarte mult să trec peste și să funcționez ca să pot să zâmbesc din nou, pentru că frustrările și lacrimile pe care le aveam eu zilnic când mă uitam în oglindă mă afectau foarte, foarte mult”, povestea Valerie Lungu în vlogul său.

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Sursă foto: Instagram

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