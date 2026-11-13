Doi ani fără Silviu Prigoană. Mesajul emoționant transmis de finul său, Anthony Căpitănescu: „A fost un adevărat părinte spiritual”

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S-au împlinit doi ani de la dispariția fulgerătoare a lui Silviu Prigoană, care s0-a stins pe 12 noiembrie 2024. În ziua comemorării, finul regretatului om de afaceri, Anthony Căpitănescu, a publicat un mesaj plin de recunoștință în mediul online, amintind de sfaturile și lecțiile de viață primite de la nașul său.

Anthony Căpitănescu, omagiu emoționant pentru Silviu Prigoană

Cu ocazia împlinirii a doi ani de la decesul nașului său, Anthony Căpitănescu a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale gândurile sale despre legătura specială pe care a avut-o cu Silviu Prigoană. Tânărul a subliniat impactul major pe care regretatul afacerist l-a avut asupra parcursului său, mărturisind cât de mult îi lipsesc prezența și îndrumările acestuia.

„Au fost oameni care trec prin viața ta și oameni care îți schimbă viața. Pentru mine, dumnealui a fost mai mult decât un naș. A fost un adevărat părinte spiritual, un om de la care am avut enorm de învățat și ale cărui sfaturi, încurajări și lecții de viață le voi purta mereu cu mine. Îmi lipsesc prezența, vorbele și momentele petrecute împreună. Sunt oameni pe care timpul nu îi poate șterge din suflet, iar dumnealui va rămâne pentru totdeauna unul dintre aceștia. Dumnezeu să vă odihnească în pace, nașule! Nu vă voi uita niciodată”, a scris Anthony Căpitănescu.

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O viață în lumina reflectoarelor

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani, în timp ce se afla într-un restaurant din localitatea Șimon, județul Brașov. Deși inițial s-a speculat că s-ar fi înecat cu mâncare, raportul medico-legal a confirmat că decesul a survenit în urma unui infarct miocardic, pe fondul unor probleme cardiace mai vechi.

Dincolo de tragedia dispariției sale, Silviu Prigoană a rămas cunoscut pentru activitatea în afaceri și media, dar și pentru cariera politică, acesta ocupând uncția de deputat în Parlamentul României în mandatul 2008–2012.

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Cu toate acestea, Silviu Prigoană ocupa deseori prima pagină a ziarelor datorită relației cu Adriana Bahmuțeanu. Cei doi au avut un mariaj extrem de tumultuos, marcat de o serie lungă de despărțiri, scandaluri publice și împăcări spectaculoase. S-au căsătorit și au divorțat de cinci ori, demonstrând de fiecare dată că, în ciuda neînțelegerilor, legătura dintre ei era una puternică. Din această relație au rezultat doi băieți, Maximus și Eduard, care au rămas centrul universului lor chiar și după separarea definitivă.

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani, în timp ce se afla într-un restaurant din localitatea Șimon, județul Brașov.

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Sursă foto: Facebook

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