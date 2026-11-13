Șerban Huidu sare în apărarea lui Valerie Lungu după criticile de la Asia Express: „O mănâncă toți doar pentru că e autentică”

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Finala sezonului 9 Asia Express s-a încheiat cu victoria lui Gabi Torje și a lui Alin Alexuc, iar Valerie Lungu și Alex Gîlcă au terminat competiția pe locul al doilea. În ciuda clasării pe podium, comportamentul lui Valerie din timpul probelor a stârnit numeroase reacții dure pe internet.

Șerban Huidu îi ia apărarea lui Valerie Lungu

Șerban Huidu a intervenit în această discuție și a vorbit despre felul în care este percepută concurenta, explicând că oamenii tind adesea să taxeze sinceritatea:

„E o tendință în societate să fie apreciată falsitatea. Dacă ești autentic și nu te lași călcat în picioare, ești perceput ca rău. Faptul că Valerie e mică și pare neajutorată i-a făcut pe toți să creadă că e de porțelan. Și da, a ajuns la cronică pentru că a călcat de multe ori pe bec.

Dar prefer oricând o astfel de persoană autentică în locul uneia care se ascunde în spatele unei personalități „perfecte”, pentru că așa dă bine la public. Și mai e ceva: postarea era despre faptul că, în astfel de emisiuni de anduranță, sportivii de performanță sunt avantajați. Nu că băieții nu meritau. Din contră. Băi, o mănâncă toți de c*r pe aia mică (Valerie) doar pentru că e autentică”, a declarat Șerban Huidu pentru cancan.ro.

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Ce le transmite Alex Gîlcă criticilor

La rândul său, Alex Gîlcă a transmis un mesaj clar pe rețelele sociale pentru cei care i-au jignit partenera:

„O femeie mai ambițioasă și mai puternică nu am cunoscut. V-o prezint pe soția mea. Voi vedeți momente la televizor și pe social media. Eu cunosc omul de lângă mine, sufletul ei bun și felul în care mi-a fost mereu alături. Femeia aceasta mi-a schimbat viața, iar pentru asta o voi iubi și o voi respecta mereu. Unul dintre lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la ea este că spune lucrurilor pe nume. Spune ce gândește și nu se preface doar ca să fie pe placul tuturor.

Uneori, sinceritatea deranjează mai mult decât o minciună spusă frumos. Nu vă cer să o iubiți așa cum o iubesc eu. Dar faptul că nu vă place nu vă dă dreptul să o jigniți. Puteți avea o părere despre ceea ce vedeți, fără să uitați că în spatele ecranului este un om. Iar ție, iubirea mea, îți spun atât: știu cine ești, știu ce suflet ai și sunt mândru că îmi ești soție”, a scris Alex Gîlcă.

Foto – Facebook / Instagram

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