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Nicușor Dan explică interdicția pentru Ovidiu Vanghele: „Nu sunt un gunoi!” Jurnalistul s-a scuzat public pentru cuvintele grele adresate președintelui

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.  Actualizat 13.11.2026, 10:39
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Președintele Nicușor Dan nu dă înapoi în privința deciziei de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele participarea la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni, măsură valabilă pe întreaga durată a mandatului său. Prezent la Dublin, la Summitul Comunității Politice Europene, șeful statului a explicat că măsura nu vizează munca de investigație a ziaristului, ci reprezintă o reacție la jignirile pe care acesta le-ar fi lansat în spațiul public.

De ce i-a interzis Nicușor Dan lui Vanghele să mai participe la conferințele de la Cotroceni

Incidentul a ieșit la iveală la finalul unei conferințe de presă de două ore și jumătate, când președintele i-a transmis direct lui Ovidiu Vanghele că nu va mai fi primit la Cotroceni:

„Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. Și îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Dar dumneavoastră n-o să mai veniți și n-o să mai puneți întrebări în acest mandat. Mulțumesc”, a spus președintele la acel moment.

Șeful statului și-a structurat explicațiile pe trei paliere. Primul argument a vizat demnitatea personală și dreptul oricărui om de a refuza o conversație în lipsa respectului reciproc:

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„Aici sunt trei niveluri de discuție. În primul rând, demnitatea persoanei. Eu nu sunt un gunoi. Da? Și, în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă”, a declarat Nicușor Dan.

„E o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român!”

Al doilea aspect semnalat este cel al autorității publice. Președintele consideră că reprezintă simbolic toți angajații instituțiilor de stat, care merită să fie feriți de tratamente jignitoare:

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„Mai important de atât este demnitatea funcției publice. Pentru că eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători, și nu pot să accept că vreuna din persoanele astea, care lucrează pentru statul român, poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat. Pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”.

Totodată, Nicușor Dan a ținut să facă o distincție clară între criticile legitime aduse puterii și insulte, precizând că românii au la dispoziție căi democratice pentru a-și arăta nemulțumirea:

„Evident că cetățenii au… Cel mai bine ar fi să colaboreze cu autoritatea, dar, dacă nu se poate asta, cetățenii au diverse forme de contestare, de protest, de chemare în judecată, plângere penală, toate astea sunt mijloace democratice cu care nu am nimic de spus. Dar e o formă de respect a statului însuși în momentul în care te adresezi față de un angajat al statului. Și eu cred că de multe ori cetățenii români au spus că statul român nu e suficient de respectat, nici dinăuntru, nici de afară. Să începem prin a-l respecta noi înșine”.

Al treilea palier invocat ține de impactul agresivității din spațiul public asupra întregii societăți și în special asupra generațiilor tinere:

„Și al treilea nivel este cel de violență în spațiul public. Pentru că violența verbală generează violență fizică. E documentat. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean poate să se adreseze președintelui țării ca fiind un gunoi? Va înțelege poate că și el poate să se raporteze la fel față de profesorul lui, poate față de părintele lui, poate mâine poate să-i dea cu ceva în cap, da? Deci noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a conchis Nicușor Dan.

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Hotărârea a deschis o dezbatere complicată despre limitele dintre protejarea imaginii instituțiilor publice și dreptul jurnaliștilor de a accesa evenimente de interes general. Până acum, Administrația Prezidențială nu a emis un document juridic sau administrativ separat cu privire la această interdicție.

Ovidiu Vanghele: „Am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context și-mi cer iertare”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele și-a cerut scuze public pentru că l-a numit „gunoi” pe președintele Nicușor Dan, recunoscând că a folosit o formulare neinspirată. Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul podcastului Pagina de Media, în contextul în care șeful statului și-a justificat recent decizia de a-i interzice jurnalistului accesul la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni.

Vanghele a admis că a greșit alegerea cuvintelor în mesajul publicat pe 8 aprilie 2026, chiar în ziua în care președintele anunța numirile procurorilor-șefi de la mai multe parchete, inclusiv de la Parchetul General.

„Da, da, am făcut asta, da. E cazul să spun din capul locului că am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context și-mi cer iertare pentru asta. N-am nicio problemă să o fac. Mi se pare o chestie de civilizație să revii asupra unui lucru contondent, ofensiv, pentru că cineva îți spune că l-a resimțit ca atare”, a declarat jurnalistul.

Totodată, acesta a menționat că abia acum a înțeles motivul exact al supărării președintelui, precizând:

„Pentru prima oară în această declarație aflăm ce anume din multitudinea de invective ce le-am folosit la adresa lui – nu i le-am adresat niciodată, le-am folosit la adresa lui în spațiul public, admit, (…) Nu am știut niciodată ce anume l-a deranjat”. Deși a subliniat că înțelege reacția lui Nicușor Dan la nivel personal, Ovidiu Vanghele a punctat că nu renunță la criticile de fond și își menține dezacordul față de deciziile șefului statului privind numirile din justiție.

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