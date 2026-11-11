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Cine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni

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Numele lui Ovidiu Vanghele a revenit în atenția publică după un moment tensionat petrecut la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan i-a comunicat că nu va mai avea acces la conferințele de presă pe durata mandatului său.

Cine este Ovidiu Vanghele

Originar din Câmpina și absolvent al Universității Media în 2005, Vanghele are o experiență de peste 20 de ani în presă. A debutat în anul 2002 la agenția Mediafax, a lucrat din 2012 în redacția Pro TV, iar în 2013 a fondat Centrul de Investigații Media (CIM). De-a lungul anilor, a coordonat echipa EurActiv România și a colaborat cu platforma de fact-checking Factual, dezvoltată de Funky Citizens, precum și cu Ziare.com.

Ca reporter de investigație, s-a concentrat pe funcționarea instituțiilor publice, abuzuri și modul în care se cheltuiesc banii statului. În 2016, alături de Ana Poenariu de la RISE Project, a semnat seria „Toți oamenii generalului”, despre rețelele de influență ale lui Gabriel Oprea. Ulterior, alături de Bianca Albu, a publicat seria „Azilele groazei”, continuată cu ancheta „Toți știau”, prin care a documentat abuzurile din centrele pentru persoane vulnerabile. Din 2017 coordonează, împreună cu Vlad Stoicescu, proiectul „Să fie Lumină”, axat pe neregulile din Biserica Ortodoxă Română, inclusiv acuzațiile de abuzuri de la Seminarul Teologic din Huși. În plus, a predat jurnalism de investigație la Universitatea din București și a fost premiat în mai multe rânduri la Gala Premiilor Superscrieri.

Incidentul de la Cotroceni s-a petrecut marți, 10 noiembrie, la finalul unei conferințe de presă. Vanghele i-a adresat șefului statului o întrebare legată de procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție în luna aprilie:

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Cine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni

Foto: Ovidiu Vanghele/facebook

De-a lungul timpului, a colaborat cu mai multe publicații și proiecte media. A înființat și coordonat echipa editorială a EurActiv România și a lucrat cu Factual, proiectul de verificare a informațiilor dezvoltat de Funky Citizens, precum și cu Ziare.com.

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În 2016, a realizat împreună cu jurnalista Ana Poenariu, de la RISE Project, seria de investigații „Toți oamenii generalului”, care a urmărit rețelele de influență din jurul lui Gabriel Oprea. Activitatea sa jurnalistică s-a concentrat în special asupra instituțiilor publice, a abuzurilor și a modului în care sunt administrate fondurile statului, scrie Hotnews.ro

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Citeşte şi: Tudor Chirilă, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan după conferința de la Cotroceni: „Ați încălcat legea, morala și o linie roșie”

Proiectele „Azilele groazei” și „Să fie Lumină”

Printre cele mai cunoscute materiale realizate de Ovidiu Vanghele se numără investigațiile despre abuzurile din centrele rezidențiale pentru persoane vulnerabile. Alături de jurnalista Bianca Albu, a documentat seria „Azilele groazei”, continuată cu ancheta „Toți știau”, care a adus în atenția publicului problemele grave din aceste instituții și responsabilitatea autorităților care trebuiau să le supravegheze.

Un alt proiect important este „Să fie Lumină”, pe care îl coordonează din 2017 împreună cu jurnalistul Vlad Stoicescu. Investigațiile realizate în cadrul acestuia au vizat probleme din interiorul Bisericii Ortodoxe Române, inclusiv acuzațiile de abuzuri sexuale asupra unor elevi de la Seminarul Teologic din Huși, în care a fost implicat fostul episcop Corneliu Bârlădeanu, cunoscut și sub numele de Onilă.

Pe lângă activitatea din redacții și proiectele independente, Ovidiu Vanghele a predat jurnalism de investigație la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. A primit, de asemenea, mai multe distincții la Premiile Superscrieri, dedicate jurnalismului de investigație și materialelor de interes public.

Tensiunile cu Nicușor Dan

Incidentul de la Palatul Cotroceni s-a produs marți, 10 noiembrie, la finalul unei conferințe de presă susținute de președintele Nicușor Dan. Ovidiu Vanghele l-a întrebat pe șeful statului despre activitatea procurorului general Cristina Chiriac, numită în funcție în aprilie, și despre un vot exprimat de aceasta în cadrul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Mai exact, jurnalistul a vrut să afle cum comentează președintele faptul că procurorul general ar fi votat împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe în actul de justiție în care ar fi fost implicată chiar ea.

“Vă prezint un fapt: doamna procuror general Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție în 8 aprilie, a votat, acum o lună – o lună și jumătate, dânsa, în secția pentru procurori a CSM din care face parte – e membru de drept acolo – împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară pentru ca Inspecția Judiciară să cerceteze o ingerință în actul de justiție – o aparentă ingerință, până la o decizie definitivă – comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie acum un an și jumătate?”– a fost întrebarea jurnalistului care l-a deranjat pe Nicușor Dan și la care, bineînțeles, nu a răspuns.

Cine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni

Nicușor Dan a evitat un răspuns direct pe această temă, i-a reproșat jurnalistului că l-ar fi insultat în trecut și a anunțat măsura interdicției:

„Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat”, a declarat președintele.

După eveniment, Ovidiu Vanghele a transmis pe Facebook că principalul său regret este lipsa unei lămuriri pe fondul problemei ridicate:

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea”, a scris jurnalistul, adăugând: „În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât”.

Foto – Facebook

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