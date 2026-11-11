Alexandru Ciucu, despre timpul petrecut cu fetele lui după divorț: „Este minimul care este suportabil!”

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După divorțul de Alina Sorescu, instanța a stabilit ca fetele, Carolina și Raisa, să locuiască la mamă. Alexandru Ciucu încearcă însă să profite la maximum de fiecare clipă în care fetițele vin la el, lăsând orice alt plan deoparte.

Cât de implicat este designerul în activitățile fetelor

Designerul a explicat că renunță fără ezitare la viața socială pentru a se ocupa de școală și de teme, chiar dacă materiile din ziua de azi pun adesea la încercare răbdarea și cunoștințele părinților. Întrebat dacă primește ajutor în casă în zilele în care copiii sunt la el, acesta a detaliat cum își organizează timpul:

„Da, este cineva. Dar eu prefer să stau foarte mult cu ele când sunt la mine. Las totul la o parte. Uite, în week-end, am fost invitat la un club din București și mi-ar fi plăcut să vin și eu, dar eu aveam de lucru cu fetele, avem teme de făcut împreună cu ele, geometrie, algebră, am lucrat și la română. Au niște teme foarte grele, trebuie ca și părinte la vremea ta să fi învățat bine pentru ca acum să te descurci cu ele. În felul acesta acum doar îți amintești, dar, dacă tu n-ai învățat nici atunci, acum chiar ai o problemă cu temele lor”, a spus Alexandru Ciucu pentru Click.

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„Noi avem o relație frumoasă!”

Dincolo de lecțiile dificile, designerul spune că rolul de părinte îi aduce multă împlinire și că se simte potrivit pentru a fi tată de fete, chiar dacă mai apar mici neînțelegeri inerente vârstei:

„Să știi că mi se pare foarte frumos ca bărbat să ai fete. Acum nu vreau să mă înțeleagă nimeni greșit că n-ar fi frumos să fii tată de băiat, dar pentru mine, pentru felul meu de a fi, mi se pare că mi se potrivește cel mai bine acum, după ce am atâția ani de părinție, și mă împlinește foarte mult ideea că am fete. Pentru că fetele sunt cu tații cum sunt băieții cu mamele. Noi avem o relație frumoasă, ne mai ciondănim noi așa de la teme, câteodată eu mai îmi pierd răbdarea pentru că și ele își pierd atenția”, a adăugat el.

Cât despre programul decis în instanță și dacă timpul alocat îi este de ajuns, Alexandru Ciucu nu a ascuns faptul că și-ar fi dorit o împărțire egală:

„Atingi un subiect sensibil. Este minimul din ce cred eu că ar fi fost cel mai bine. Eu cred că cel mai bine ar fi fost jumătate-jumătate, nu mai mult. Dar, nu vreau să intru în polemici. În sfârșit, suntem cumva pe acolo, pe la minimul care este suportabil, digerabil și de bun simț”, a concluzionat designerul.

Foto – Facebook / Instagram

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