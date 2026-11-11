Laura Cosoi, despre viaţa de familie: „Lumea îşi imaginează armonie, dar Cosmin e coleric cu fitilul scurt” / EXCLUSIV

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Laura Cosoi a vorbit deschis, la Fresh by Unica, despre viața de familie alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, despre provocările creșterii copiilor și despre felul în care gestionează neînțelegerile din căsnicie. Actrița recunoaște că amândoi sunt temperamentali și că, dincolo de momentele frumoase pe care le trăiesc împreună, există și supărări.

Invitată la Fresh by Unica, Laura Cosoi a abordat numeroase subiecte din viața personală și din cariera de actriță. A povestit despre relația cu partenerul său, despre regulile pe care le respectă copiii acasă și despre dorința de a fi o mamă pe care fetele să se poată baza oricând. Tot în cadrul ediției, vedeta a răspuns și întrebării dacă își mai dorește să devină mamă.

Laura Cosoi, despre soţul ei: „Are fitilul scurt”

Laura Cosoi este căsătorită cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean, bărbatul pe care l-a cunoscut cu mai mulți ani înainte de a forma un cuplu. Cei doi s-au întâlnit în 2003, însă povestea lor de dragoste a început în 2012. În 2015, și-au oficializat relația, iar nunta a avut loc la Iași, orașul natal al actriței.

Prietenia lor s-a transformat, astfel, într-o relație de durată, în care experiența de părinți a adus treptat noi responsabilități. În perioada la care se referă interviul, Laura și Cosmin erau părinții a patru fete: Rita, Vera, Lara și Aida.

La Fresh by Unica, actrița a descris cu sinceritate dinamica din cuplul lor. Nu a ocolit subiectul certurilor și nici propriile reacții, explicând că ea și soțul său au moduri diferite de a trece peste o supărare. Actrița a povestit că soțul ei reacționează impulsiv, însă momentele de nervozitate nu durează mult. Pentru ea, în schimb, conflictele aveau în trecut un ecou mai lung. Laura recunoaște că rămânea supărată și păstra ranchiuna, chiar dacă partenerul său depășise deja episodul respectiv.

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„Nu suntem perfecți. […] Noi suntem amândoi temperamentali. Soțul e chiar coleric de-a binelea. […] Are fitilul scurt, așa spune el, și-i sare țandăra instant. Îi trece la cinci minute, nu mai știe ce s-a întâmplat. Adică nu-și amintește absolut nimic. Eu, care eram mult mai supărăcioasă […], eram buza umflată și nu-mi trecea și puteam să nu vorbesc cu el nu știu câte zile”, a spus Laura Cosoi la Fresh by Unica.

Întrebată dacă supărarea putea să dureze chiar zile întregi, actrița a confirmat fără ezitare. Astăzi, însă, privește diferit asemenea situații. Ritmul vieții de familie și nevoile copiilor au schimbat felul în care se raportează la discuțiile în contradictoriu.

„Zile. Da, da, da. Eram rea, rea. […] Păstram ranchiuna. […] Oricum te iau copiii și toată viața pe sus și mai apuci să stai supărată? Nu mai are niciun sens”, a spus Laura Cosoi la Fresh by Unica.

Laura a vorbit și cu umor despre felul în care reacționează acum când soțul ei se enervează. Actrița și-a asumat că nu răspunde întotdeauna într-un mod care să calmeze lucrurile și că, uneori, contribuie la prelungirea momentului tensionat.

„Da, îi apăs pe pedale, am și o satisfacție. Adică nu-ți imagina că… le am și eu pe ale mele. […] Nu-s cea mai bună soție”, a spus Laura Cosoi la Fresh by Unica.

Ce o preocupă cel mai mult în relația cu fetele sale

Dincolo de relația de cuplu, una dintre cele mai importante teme ale conversației a fost maternitatea. Laura Cosoi a mărturisit că își dorește să ia deciziile potrivite pentru copii și se teme de greșelile care ar putea avea consecințe greu de îndreptat.

Actrița nu vorbește despre dorința de a fi un părinte perfect, ci despre responsabilitatea de a înțelege nevoile fetelor. Pentru ea, provocarea este să recunoască lucrurile care contează cu adevărat și să le acorde atenția necesară.

„Îmi doresc foarte mult să nu fac greșeli de nereparat în ceea ce le privește. Cred că asta e cea mai mare provocare pentru mine. Și apoi suntem așa cum suntem. Nu suntem perfecți”, a spus Laura Cosoi la Fresh by Unica.

În familia lor, copiii au reguli de respectat. Laura și Cosmin își doresc să le pregătească pe fete pentru situațiile pe care le vor întâlni dincolo de mediul de acasă, unde nu vor avea întotdeauna părinții aproape pentru a interveni.

„Le pregătim pentru o viață în afara familiei. Cel mai des facem asta […]. Sunt foarte multe reguli acasă, dar ca mamă zic să nu greșesc, în sensul că […] să pun accent pe ceva ce poate nu e important”, a spus Laura Cosoi la Fresh by Unica.

„Vreau să fiu o mamă prezentă”

Pentru actriță, regulile trebuie să fie însoțite de sprijin și de disponibilitate emoțională. Laura își dorește ca fetele să o simtă aproape și să aibă încredere că pot apela la ea în orice situație. Prezența despre care vorbește înseamnă implicare deplină, dincolo de simplul fapt de a se afla în aceeași încăpere cu ele.

„Sper […] să fiu acolo pentru ele când au nevoie de mine și să mă vadă ca o mamă prezentă. […] Să fiu cu totul și o mamă pe care să se poată baza, să știe că la mine se pot întoarce oricând, oricum”, a spus Laura Cosoi la Fresh by Unica.

Îşi mai doreşte sau nu un copil?

Posibilitatea de a deveni din nou mamă este unul dintre subiectele abordate de Laura Cosoi la Fresh by Unica. Cum privește actrița ideea de a-și mări familia și ce își dorește pentru perioada următoare sunt întrebări care și-au găsit locul în conversație.

Discuția de la Fresh by Unica a cuprins însă multe alte subiecte, atât din viața personală, cât și din cariera sa de actriță. Laura Cosoi a împărtășit experiențe și gânduri despre rolurile care o definesc, despre provocările de zi cu zi și despre lucrurile importante pentru ea.

Ediția integrală Fresh by Unica aduce mai multe mărturisiri ale actriței, inclusiv răspunsul la întrebarea dacă își mai dorește sau nu un copil.

Sursa foto: Instagram şi Ringier.ro

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