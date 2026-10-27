Laura Cosoi, despre echilibrul dintre carieră și familie. „Este nevoie să aleg atent și să fiu realistă cu timpul meu!” Actrița a revenit la filmări și se pregătește pentru teatru

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Laura Cosoi a facut noi dezvăluiri despre viața de mamă și provocările revenirii în carieră. Cunoscută atât pentru rolurile sale din film și teatru, cât și pentru o prezență constantă în mediul online și activități caritabile, îndrăgită actriță demonstrează din nou că succesul profesional poate merge mână în mână cu o viață de familie armonioasă.

La scurt timp după venirea pe lume a micuței sale fetițe, Laura s-a întors pe platourile de filmare și se pregătește să urce din nou pe scenă, însă o face cu o abordare mult mai înțeleaptă și echilibrată. Într-o perioadă marcată de numeroase momente frumoase, dar și de un program extrem de încărcat, ea a vorbit deschis despre modul în care își gestionează timpul, despre importanța alegerilor asumate, dar și despre cum privește presiunea imaginii publice după nașteri.

Revenirea rapidă pe scenă și la filmări, o alegere făcută cu înțelepciune

Deși este extrem de atașată de fetele ei și continuă să alăpteze, Laura Cosoi a simțit bucuria reîntoarcerii la activitatea profesională. Actrița a explicat că își dorește ca această etapă să fie una naturală, adaptată ritmului familiei, fără a se transforma într-o cursă epuizantă.

„M-am întors deja la filmări, iar din octombrie revin și pe scena teatrului. Îmi face bine să mă întâlnesc din nou cu partea aceasta a vieții mele, cu oamenii alături de care lucrez și cu emoția profesiei. În același timp, țin cont de etapa în care suntem. Nina este încă foarte mică, alăptez, iar celelalte fete au și ele nevoie de mine. Revenirea cere organizare și sprijin, iar ritmul trebuie ajustat din mers. Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc și îmi doresc să păstrez această bucurie, fără să transform întoarcerea la muncă într-o probă de rezistență” – a spus Laura Cosoi într-un interviu pentru viva.ro.

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Arta de a spune „nu” și prioritizarea timpului în familie

Implicată în numeroase proiecte artistice, în campanii sociale prin intermediul Asociației „Eu te iubesc”, dar și în comunitățile din online dedicate părinților, vedeta a învățat că nu le poate face pe toate în același timp. Maturitatea o ajută acum să selecteze cu atenție oportunitățile care îi apar în cale:

„Vacanță de vedetă, teatrul și proiectele din online sunt părți importante din viața mea profesională. Alături de ele, îmi este foarte aproape de suflet activitatea Asociației «Eu te iubesc», dar și comunitatea din grupul «Eu te-am făcut, eu te iubesc». Relația dintre părinți și copii mă preocupă profund, atât prin ceea ce trăiesc acasă, cât și prin poveștile și întrebările care ajung la mine. Pentru toate acestea este nevoie să aleg atent și să fiu realistă cu timpul meu.

Mă uit la ce presupune fiecare proiect, cât timp trebuie să fiu plecată și cum ne putem organiza în familie. Îmi doresc să fac lucrurile bine, iar asta înseamnă uneori să accept un proiect, alteori să îl amân sau să spun că, în acest moment, nu pot. Învăț să fac aceste alegeri fără să simt că trebuie să fiu disponibilă pentru tot, în același timp.”

Cum privește presiunea imaginii publice după nașteri

Lucrând într-un domeniu al vizibilității maxime, unde aspectul fizic este adesea analizat de public, Laura Cosoi refuză să cadă în capcana dietelor drastice sau a autocriticii excesive. Pentru ea, prioritatea absolută rămâne starea de bine, energia și momentele de calitate petrecute alături de copii.

„Lucrez într-un domeniu în care imaginea este vizibilă și comentată, așa că înțeleg foarte bine de unde vine această presiune. Dar după o naștere încerc să mă raportez la corpul meu cu respect și răbdare. Îmi place să am grijă de mine, să mă simt bine în hainele mele, să revin la mișcare atunci când este momentul. Nu vreau însă ca primele luni cu un copil să devină o perioadă în care mă privesc doar prin ceea ce ar trebui schimbat la mine.

Am nevoie de energie și de timp pentru recuperare. Și vreau să mă pot bucura de fotografiile cu fetele fără să îmi caut imediat defecte. După atâția ani în fața camerelor de luat vederi simt că bucuria și energia noastră sunt tot ce contează!” – a mai spus actrița.

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