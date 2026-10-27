Marina Almășan, dezvăluiri despre copiii stabiliți în străinătate. „Nu că e greu fără ei, e o rană care sângerează neîncetat!” De ce au refuzat o carieră în televiziune

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Marina Almășan trece prin momente dificile din cauza distanței care o desparte de copiii ei. Cei doi moștenitori ai vedetei TVR 2, Marinuș și Victoraș, au ales în urmă cu câțiva ani să părăsească România și să își construiască un viitor în străinătate. Prezentatoarea a vorbit deschis despre suferința pe care o resimte ca mamă, dar și despre decizia tinerilor de a refuza o carieră în lumina reflectoarelor, deși aveau toate calitățile necesare pentru a-i călca pe urme.

Motivul pentru care Marinuș și Victoraș au refuzat lumea televiziunii

Deși au crescut în mediul media și au asistat la munca mamei lor, ambii copii au preferat să evite expunerea publică. Marina Almășan a explicat că tinerii au dorit să își demonstreze că își pot croi propriul drum prin propriile forțe, chiar dacă acest lucru a însemnat alegerea unei căi mai complicate.

„Marinuș a crescut pe platourile de filmare și a însoțit echipa mea în toate deplasările noastre prin țară. Dar, «microbul» nu s-a prins de ea. La fel ca Victoraș, au ales să nu mă urmeze, ci să-și (sau să-mi) demonstreze că-și pot găsi căile lor. Adică au ales calea mai complicată, căci «date de pornire» pentru meseria mea aveau fiecare: scriu bine amândoi, sunt foarte sociabili, au simțul umorului. Poate sunt ceva mai emotivi, mai puțin îndrăzneți decât mine, dar asta s-ar fi putut rezolva în timp” – a declarat Almășan pentru click.ro.

Parcursul academic impresionant al fiicei sale în Franța

Fiica vedetei, Marinuș, s-a stabilit în Franța după ce s-a îndrăgostit de capitala franceză în timpul unei călătorii. Deși pasionată de artă încă din copilărie, parcursul ei educațional a fost unul diversificat și complex. După ce a finalizat studiile universitare în România la SNSPA, tânără și-a continuat pregătirea în străinătate.

„Fiica mea a plecat la Paris, după ce s-a îndrăgostit de oraș, în timpul unei excursii cu prietenele ei. A fost pasionată de artă de mică (păstrez și acum picturile ei, din copilărie), însă, din păcate, fiindu-mi teamă să nu ajungă să împărtășească și ea condiția artistului în România, nu am încurajat-o să meargă pe acest drum.

A absolvit SNSPA, însă iată că pasiunea pentru artă nu a dispărut, de aceea, acum, deși a absolvit, la Paris, și o Facultate de psihologie, în toți acești ani a fost implicată în organizarea unor evenimente din domeniul artei și al cinematografiei (o altă pasiune, din adolescență). Acum își desăvârșește studiile (un master în Aix en Provence), după care, aștept cu nerăbdare să văd care va fi jobul său final. De la mine a moștenit pasiunea pentru citit (devorează cărțile), ceva încăpățânare și aplecarea către cuvinte și către limbile străine. Vorbește 4, la perfecție” – a mai spus ea.

Distanța fizică rămâne un obstacol greu de depășit pentru Marina Almășan, care resimte profund lipsa celor doi copii. Aceasta privește plecarea tinerilor din țară nu doar ca pe o suferință personală, ci și ca pe un semnal de alarmă privind oportunitățile oferite de societate noilor generații.

„Nu că e greu fără ei, e o rană care sângerează neîncetat, o durere care există permanent, precum una de măsele, doar că aici nu se rezolvă cu un Nurofen. Doar întâlnirile cu copiii o mai liniștesc puțin, deși… aș zice că mai tare o răscolesc. Din punctul meu de vedere, este eșecul unor generații care nu au reușit să le ofere copiilor lor o țară care să corespundă aspirațiilor lor și valorii fiecăruia dintre ei” – a adăugat.

Foto – Facebook

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