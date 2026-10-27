Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la un eveniment important. Prima Doamnă a ales o ținută sobră, cu un detaliu elegant

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Discretă, dar mereu atentă la detalii, Mirabela Grădinaru reușește să atragă atenția de fiecare dată când își face apariția la evenimentele oficiale. Cu un stil rafinat, minimalist și lipsit de opulență ostentativă, partenera de viață a președintelui demonstrează că eleganța autentică stă în simplitate.

Mirabela Grădinaru, lecție de stil la Conferința Aniversară a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Tot mai prezentă în prim-planul vieții publice, Mirabela Grădinaru a bifat o nouă apariție memorabilă, demonstrând că sobrietatea și feminitatea pot crea un echilibru desăvârșit. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a fost invitata de onoare la Conferința Aniversară a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), eveniment organizat sub deviza „Un sfert de secol de excelență și dedicare”.

Așezată la masă alături de oficiali, printre care și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, Mirabela Grădinaru a cucerit asistența nu doar prin mesajul cald transmis în cadrul discursului său, ci și printr-o ținută impecabil dozată, construită în jurul unui contrast clasic.

Pentru această gală aniversară, Mirabela Grădinaru a mizat pe o formulă vestimentară structurată, extrem de sigură și plină de prestanță.

Prima Doamnă a mizat pe o armonie perfectă între texturi și proporții. Aceasta a ales un taior alb imaculat, cu o croială curată și elegantă, care a adus luminozitate întregii apariții și a contrastat armonios cu restul ținutei.

Pe sub taior, Mirabela Grădinaru a purtat o piesă neagră decorată cu un model geometric alb discret, un artificiu stilistic binevenit care a spart monotonia unui ansamblu formal clasic.

Ținuta a fost completată impecabil cu o pereche de pantaloni negri, subliniind o siluetă alungită, potrivită atmosferei solemne a conferinței.

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Detaliul-semnătură: perlele clasice

Adevăratul punct de atracție al look-ului Mirabelei Grădinaru a fost reprezentat de accesoriile alese. Fără a apela la bijuterii opulente, partenera lui Nicusșor Dan a mizat pe nota atemporală a perlelor albe – un detaliu fin pe care îl poartă frecvent la aparițiile publice importante.

Ea a asortat un colier subțire la baza gâtului cu o pereche de cercei delicați, ambele piese aducând acea notă subtilă de strălucire și grație care a desăvârșit cromatica alb-negru a compleului.

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Mirabela Grădinaru, mesaj emoționant despre empatia actului medical

Dincolo de prezența stilistică apreciată, partenera președintelui a susținut un discurs centrat pe dimensiunea profund umană a muncii personalului medical.

„Actul medical înseamnă mai mult decât cunoștințe și competență. Înseamnă empatie. Înseamnă încurajare. Înseamnă capacitatea de a reda unui om speranța și încrederea în propriile puteri”, a punctat Mirabela Grădinaru în fața asistenților medicali și a moașelor din România, mulțumindu-le pentru dăruirea din spitale și maternități.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Mirabela Grădinaru la Conferința Aniversară a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Sursă foto: Facebook

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