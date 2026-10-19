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Monica Tatoiu a vorbit deschis despre partenerele de viață ale unor figuri marcante din politica românească, analizând rolul pe care acestea îl joacă în spatele ușilor închise.

Prezentă în cadrul podcastului realizat de Radu Țibulcă, fosta profesoară de matematică a abordat influența din umbră a femeilor din spatele bărbaților puternici și a oferit o perspectivă critică asupra celor care ar putea aspira la o carieră publică sau chiar la Palatul Cotroceni.

Ce spune despre partenera lui Nicușor Dan

În prima parte a intervenției sale, Monica Tatoiu s-a oprit asupra parteneri primarului general al Capitalei, exprimându-și scepticismul cu privire la pregătirea și expunerea acesteia în spațiul public. Deși recunoaște un trend internațional puternic de ascensiune a femeilor în funcții de conducere pe scena politică, vedeta consideră că aparițiile publice ale Mirabelei Grădinaru nu au un fundament solid.

„Era «Șapte femei pentru București». Foarte frumoasă ideea. Spre asta ne îndreptăm acum. AFD-ul, condus de o femeie, Italia, prim-ministru femeie. Urmează Franța, prim-ministru femeie. Danemarca are prim-ministru femeie. Se pregătește și la noi. Domnul Nicușor Dan o pregătește pe mirabolanta Mirabela. Nu știu ce pregătire are ea, dar se duce și vorbește despre adicții, despre educație.

Noi nu avem instituția Primei Doamne, pentru că România este o republică semiprezidențială. Nu există noțiunea de Primă Doamnă. Nu există așa ceva. Numai Franța, America, care sunt republici prezidențiale. La noi e jumate din jumate”, a declarat Monica Tatoiu în podcastul lui Radu Țibulcă.

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Verdict dur pentru soția lui Călin Georgescu

Declarațiile au devenit și mai tăioase în momentul în care discuția s-a mutat către Cristela Georgescu, pe care Monica Tatoiu o consideră un personaj de-a dreptul periculos pe scena politică autohtonă. Făcând o paralelă cu cazuri internaționale controversate și invocând propria experiență din mediul corporatist, vedeta susține că soția lui Călin Georgescu ar fi de fapt adevăratul lider din această familie.

„Doamna Cristela Georgescu. Eu sunt fascinată de femei în politică și în 80%, dar cel mai relevant model a ceea ce se gândește doamna Cristela e următorul: dacă tu ții minte Argentina, am avut un scandal monstru cu Cristina Kirchner. Nevastă-sa, Cristina, a candidat pe mormântul lui, pe platforma respectivă, cinic vorbind, și a ajuns să conducă Argentina, după care a băgat Argentina în niște chestii acolo. Ăsta-i modelul. Candidezi pe oasele mortului.

Asta se încearcă cu Cristela. Și în târg se vorbește că, în spatele împingerii, că el e cam papagal, din punctul meu de vedere, e ea. ‘Că Dumnezeu ne dă și ne și noi mai trebuie să stăm și să deschidem gura.’ Și acum, în ce a transpirat în presă din stenograme, la un moment dat zice el: ‘Cristela mă înnebunește, mă face’”, a afirmat fosta femeie de afaceri.

Asemănarea cu modelul reprezentat de Carmen Iohannis

În finalul analizei sale, Monica Tatoiu a pus în paralel atitudinea Cristelei Georgescu cu cea a primei doamne a României, Carmen Iohannis, subliniind că adevărata putere se maschează deseori sub o aparență de discreție. În opinia sa, atenția publicului ar trebui să se îndrepte mai degrabă spre influența reală exercitată de partenerele politicienilor decât spre discursurile oficiale ale acestora.

„Apropo de faptul că sunt director de resurse umane, fata asta e foarte periculoasă, așa cum era periculoasă doamna Iohannis. ‘Eu stau la școala mea din Sibiu.’ Întotdeauna te uiți la femeia de lângă bărbatul respectiv și îți dai seama dacă el este purtător de lance sau ea. În cazul lui Georgescu, ea e, din punctul meu de vedere, foarte periculoasă”, a concluzionat Monica Tatoiu.

Foto – Facebook / capturi video

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