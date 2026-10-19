Alexandra Duckadam, reacție dură din cauza indemnizațiilor pentru Steaua ’86. „Este inadmisibil!” Dezvăluiri dureroase despre cum a fost tratat Helmut Duckadam de statul român

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Alexandra Duckadam atacă dur autoritățile române după ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind acordarea unor indemnizații de merit de 6.240 de lei pe lună pentru componenții echipei Steaua București din 1986.

Deși legea trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan este menită să răsplătească eroii de la Sevilla, soția fostului mare portar consideră că această măsură vine la mult timp după ce ar fi trebuit și ignoră complet memoria celor care s-au stins din viață fără a primi vreodată recunoașterea cuvenită.

O recunoaștere venită după patru decenii de ignoranță

Proiectul adoptat recent oferă sprijin financiar lunar exclusiv membrilor în viață ai echipei care a adus la București Cupa Campionilor Europeni, dar și unor campioni din handbal și volei. Faptul că renta nu se extinde și către urmașii de gradul I ai legendelor trecute în neființă a stârnit o revoltă profundă. Văduva „Eroului de la Sevilla” susține că statul român a reacționat mult prea târziu, într-un moment în care unii dintre marii artizani ai acelei performanțe nu mai sunt printre noi pentru a se bucura de aceste drepturi.

„Este inadmisibil că timp de 40 de ani nimeni nu s-a gândit să-i recompenseze financiar pe acești componenți ai unei echipe de fotbal care au reușit o performanță remarcabilă, să aducă în România Cupa Campionilor Europeni. Lucru la care nu că nu mai sperăm, nici măcar nu mai visăm la așa ceva. Așa suntem noi, ne mulțumim și la 40 de ani. Oamenii ăștia ar trebui să trăiască vreo 200 de ani ca să ajungă să se bucure de aceste beneficii, nu?

La 40 de ani, când unii dintre ei nici nu mai sunt printre noi. Îi știm: Lucică Bălan, Bărbulescu, domnul Jenei, Helmut. E jenant, în situația în care au fost componenții unei echipe de fotbal a Armatei, a statului! Nu au reușit să găsească o modalitate să-i recompenseze sau să-i susțină!”, a declarat Alexandra Duckadam pentru fanatik.ro.

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Abandonat la 27 de ani de instituțiile statului

Traseul lui Helmut Duckadam după succesul istoric din 1986 a fost marcat de probleme severe de sănătate care l-au obligat să pună capăt carierei la o vârstă foarte fragedă. În ciuda imaginii pe care a construit-o pentru fotbalul românesc, sprijinul din partea clubului sau a structurilor militare a lipsit cu desăvârșire în momentele critice din viața sa.

„Iau doar cazul lui Helmut, la 27 de ani, după acea performanță incredibilă, a echipei și personală, de a apăra 4 penalty-uri, din cauza unor probleme de sănătate a trebuit să se lase de fotbal. Nu știa să facă nimic altceva. Sigur, a făcut cum se făcea atunci, o școală profesională.

Dar la 27 de ani, să te apuci de altceva. A trebuit să-l susțină familia, să se orienteze astfel încât să supraviețuiască. A fost lăsat de izbeliște de Armată și de toată lumea. Și asta e dureros!”, a adăugat soția fostului internațional.

O pensie de 1.800 de lei și o indemnizație obținută prin conjunctură

Detaliile financiare din viața legendarului portar arată o diferență uriașă între valoarea performanței sale și modul în care a fost recompensat pe parcursul anilor. Duckadam nu a încasat vreo pensie de la Ministerul Apărării Naționale, ci a depins de sume modeste și de indemnizații acordate în condiții extrem de restrictive.

„Helmut a primit o indemnizație de merit de la Ministerul Culturii, dacă nu mă înșel, unde este o listă de 500 de oameni. Următorul intră în urma decesului altcuiva. Pentru a fi pe listă trebuia să îndeplinești anumite condiții. Helmut a avut dosarele mai multor colegi, dar, din păcate, nu toți s-au calificat pentru acea indemnizație. Era o sumă infimă, despre ce vorbim?

El a fost angajat în cadrul Ministerului de Interne ca polițist de frontieră și a primit pensie de acolo, după ce ani de zile a primit pensie de invaliditate, pe caz de boală, din cauza problemelor pe care el le avea. Când a atins limita de vârstă, și aia cu penalizare, a primit pensie de la Ministerul de Interne”, a explicat Alexandra Duckadam.

Foto – Instagram / Facebook

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