Fostul portar Ilie Datcu a murit. Nașul lui Răzvan Lucescu avea 89 de ani

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Răzvan Lucescu trece prin momente grele, după ce nașul său, legendarul portar Ilie Datcu, s-a stins din viață la 89 de ani. Fenerbahce i-a adus un omagiu emoționant pentru contribuțiile sale istorice.

Ilie Datcu a murit la 89 de ani

Răzvan Lucescu, unul dintre cei mai respectați antrenori români, traversează o perioadă dificilă din viață. Antrenorul este în doliu după ce nașul său, Ilie Datcu, fost portar legendar al României și al lui Fenerbahce, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Vestea pierderii a fost confirmată de celebrul club turc.

„Trăim cu profundă tristețe pierderea portarului nostru Ilie Datcu, care ne-a apărat cu succes poarta timp de mulți ani și care și-a înscris numele în istoria clubului prin campionatele câștigate. Transmitem sincere condoleanțe familiei Datcu, celor care l-au iubit și întregii mari comunități Fenerbahçe. Eforturile și munca ta pentru tricoul cu dungi galben-albastre nu vor fi uitate niciodată, Datcu”, au transmis reprezentanții Fenerbahce, într-un mesaj emoționant.

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Fostul portar a fost nașul lui Răzvan Lucescu

Ilie Datcu, născut la București în 1937, a fost mai mult decât un portar. Cariera sa impresionantă a început la Constructorul București, iar mai târziu a jucat pentru cluburi precum Metalul Câmpina, Progresul București, Pompierul București și Dinamo Obor București.

Însă perioada de glorie din fotbalul românesc a fost marcată de anii petrecuți la Dinamo București, unde a cucerit patru titluri de campion al României (1962, 1963, 1964, 1965), două Cupe ale României (1964, 1968) și o Supercupă (1963).

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În 1969, cariera sa a luat o turnură internațională, când a semnat cu Fenerbahce Istanbul. Pentru clubul turc, Ilie Datcu a fost mai mult decât un jucător – a devenit o legendă. În cei șapte ani petrecuți acolo, a câștigat multiple trofee, consolidându-și reputația ca unul dintre cei mai valoroși portari ai generației sale. Implicarea sa a fost atât de profundă încât numele său rămâne sinonim cu succesul și dedicarea în cadrul comunității Fenerbahce.

Moartea sa lasă un gol imens atât în familia sa, cât și în inimile celor care l-au admirat și l-au considerat un simbol al excelenței sportive. Răzvan Lucescu, pentru care Ilie Datcu a avut un rol important în viața personală, trece acum printr-o pierdere grea, iar gândurile tuturor sunt alături de el și de cei apropiați.

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