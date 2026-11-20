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Momente cumplite pentru Bruno Mars. Celebrul artist, în vârstă de 41 de ani, trece printr-o pierdere greu de imaginat, după ce tatăl său, Peter Hernandez, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Vestea tristă a fost confirmată chiar de cântăreț, joi, 19 noiembrie, printr-o postare profund emoționantă pe rețelele de socializare.

Tatăl lui Bruno Mars a murit la 74 de ani

Alături de o fotografie sfâșietoare în care își îmbrățișează părintele pe patul de spital, dar și de mai multe imagini de arhivă care surprind legătura lor specială de-a lungul anilor, Bruno Mars i-a adus un ultim omagiu celui care i-a ghidat pașii atât în viață, cât și în carieră.

Artistul, al cărui nume real este Peter Gene Hernandez, a vorbit deschis despre impactul uriaș pe care tatăl său l-a avut asupra lui și a fraților săi, amintind totodată și de mama lui, Bernadette San Pedro Bayot, care a murit fulgerător în 2013, în urma unui anevrism cerebral.

„Săptămâna trecută mi-am îmbrățișat tatăl pentru ultima oară. Dacă m-ați auzit vreodată vorbind despre el, știți că am spus mereu că este bărbatul care m-a învățat tot ce știu, mai ales când vine vorba despre muzică. Ne-a crescut pe mine, pe fratele meu și pe cele patru surori minunate ale mele. În ochii mei, a fost cel mai grozav tată din lume și îmi va lipsi în fiecare zi, până când ne vom revedea. Te iubesc, tată. Sărut-o pe mama acolo sus pentru mine”, a scris Bruno Mars pe Instagram.

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Peter Hernandez, omul din spatele succesului lui Bruno Mars

Originar din Brooklyn, New York, și având origini evreiești și portoricane, Peter Hernandez a trăit pentru muzică. Încă de la vârsta de 13 ani își spunea „Dr. Doo-Wop”, iar mai târziu, în Hawaii, a fondat trupa The Love Notes, care a ajuns să numere până la 18 membri și a fost inclusă în Doo-Wop Hall of Fame în 2014.

În anii ’90, Peter susținea spectacole la hotelul Sheraton Waikiki și și-a luat toți cei șase copii – Bruno, fratele lui, Eric, și surorile Tiara, Tahiti, Presley și Jaime – pe scenă alături de el. Așa a luat naștere celebrul personaj „Micul Elvis”, interpretat de Bruno Mars la doar 6 ani, rol care i-a adus o apariție în filmul „Honeymoon in Vegas” (1992) și i-a deschis drumul către celebritatea mondială.

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Lecții de viață și stil, dincolo de greutățile financiare

După divorțul părinților săi, pe când Bruno Mars avea 12 ani, el și fratele său, Eric, au locuit o perioadă cu tatăl lor, trecând prin momente financiare dificile și mutându-se dintr-un loc în altul. Cu toate acestea, artistul a mărturisit într-un interviu din 2016 că acele vremuri i-au lăsat doar amintiri frumoase, datorită unității familiei.

„Ne aveam unii pe alții și nu s-a simțit niciodată ca un sfârșit de lume”, spunea cântărețul, citat de People.

Bruno Mars a recunoscut că i-a datorat tatălui său și întregul stil vestimentar și atitudinea scenică: „Tot simțul meu al ritmului vine de la faptul că tata mă învăța să cânt la bongo când eram copil. Era un muzician de modă veche, așa că de la el vin inelele pe degetul mic, pantofii de lac, costumele și freza. Totul pornește de la felul în care îl priveam pe tatăl meu”.

La rândul său, Peter Hernandez nu și-a ascuns niciodată mândria față de realizările copiilor săi.

„Sunt cel mai mândru bărbat din lume datorită lui Bruno, a fratelui și a surorilor lui. Nicio femeie nu l-ar fi putut iubi pe Bruno mai mult decât a făcut-o regretata lui mamă și niciun bărbat nu îl poate iubi mai mult decât o fac eu”, declara acesta în 2014.

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Sursă foto: Instagram

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