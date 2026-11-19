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Lia Olguța Vasilescu a avut parte de o zi de naștere de neuitat. Edilul Craiovei a împlinit 52 de ani și a fost copleșită de atenții, primind zeci de buchete de flori și un tort spectaculos, inspirat chiar din Târgul de Crăciun al orașului. Nici soțul ei, Claudiu Manda, nu s-a lăsat mai prejos și i-a transmis un mesaj plin de iubire în mediul online.

Lia Olguța Vasilescu, sărbătorită cu fast la aniversarea a 52 de ani

Zi mare pentru Lia Olguța Vasilescu! Primărița Craiovei și-a celebrat aniversarea a 52 de ani pe 18 noiembrie, înconjurată de flori și mesaje de suflet. Vizibil emoționată de valul de simpatie, aceasta a împărtășit cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare câteva momente din culisele zilei sale speciale, mulțumindu-le tuturor celor care s-au gândit la ea.

Biroul din cadrul Primăriei Craiova s-a transformat într-o adevărată grădină botanică, după ce Lia Olguța Vasilescu a primit peste 50 de buchete de flori. Trandafirii multicolori au dominat decorul, fiind așezați de o parte și de alta astfel încât să creeze un culoar impresionant, în mijlocul căruia sărbătorita s-a fotografiat cu zâmbetul pe buze.

Pentru această ocazie, Lia Olguța Vasilescu a mizat pe o apariție specială: o rochie într-o nuanță delicată de albastru deschis, pe care a accesorizat-o cu o pereche de pantofi stiletto albi.

Printre darurile florale s-a remarcat și un aranjament inedit din narcise, lalele și trandafiri albi, așezat într-un trofeu folosit pe post de vază.

„Vă mulțumesc tuturor pentru urări! Aceleași gânduri bune pe care mi le-ați transmis, vi le întorc înzecit!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

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Tortul spectaculos primit de edilul Craiovei

Surpriza dulce a zilei a fost o adevărată operă de artă culinară. Tortul aniversar, realizat pe trei etaje și îmbrăcat în marțipan verde, a reprodus în detaliu tema din acest an a celebrului Târg de Crăciun din Craiova: „Tărâmul Elfilor”.

Desertul a luat forma unei căsuțe de poveste cu ferestre albe și un brad în vârf, fiind înconjurat de turnulețe aurii, o ghirlandă luminoasă și o mică „armată” de spiriduși în costume festive. Pe mijloc, mesajul „La mulți ani, doamna primar Lia Olguța Vasilescu!” a completat tabloul de sărbătoare.

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Claudiu Manda, mesaj de dragoste pentru Lia Olguța Vasilescu

Cel mai așteptat mesaj a venit, fără îndoială, din partea partenerului ei de viață. Claudiu Manda a ținut să își arate public afecțiunea și a postat o fotografie de cuplu realizată la munte, alături de o urare scurtă, dar plină de romantism.

„La mulți ani, iubita mea! I love you!”, a scris Claudiu Manda în dreptul imaginii, completând declarația cu o serie de emoticoane în formă de inimă.

Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda formează unul dintre cele mai solide cupluri de pe scena politică românească. Cei doi s-au căsătorit în anul 2019, în cadrul unei nunți fastuoase cu peste 500 de invitați. Ambii se află la al doilea mariaj și au câte un copil din căsniciile anterioare.

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Sursă foto: Facebook

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