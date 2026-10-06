Andreea Bostănică are un admirator secret. Ce își dorește de la bărbatul de lângă ea: „Sinceritatea în zilele noastre este foarte rară”

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Andreea Bostănică a sărbătorit împlinirea a 22 de ani cu o petrecere spectaculoasă, plină de eleganță și prieteni apropiați. Evenimentul a avut o tematică turcească, inspirată de pasiunea sa pentru serialele din această țară. Mai mult, influecerița a primit un buchet uriaș de trandafiri roșii, de la un admirator secret.

Andreea Bostănică, petrecere luxoasă de ziua ei

Andreea Bostănică a sărbătorit cu fast împlinirea a 22 de ani. Într-un cadru plin de eleganță și stil, influencerița și-a adunat cei mai apropiați oameni pentru o petrecere inedită cu tematică turcească.

Deși nu obișnuiește să își serbeze ziua de naștere, anul acesta Andreea a decis să transforme momentul într-o celebrare specială.

„Chiar dacă nu prea îmi place să-mi sărbătoresc ziua de naștere, cred că orice fată are o oarecare tristețe de ziua ei, chiar dacă totul este perfect și este alături de oamenii dragi, gândindu-se că a mai crescut încă un an. Mă bucur foarte mult că am organizat această petrecere”, a declarat vedeta pentru Spynews.

Inspirată de pasiunea sa pentru serialele turcești, Andreea Bostănică a ales o tematică orientală, oferind invitaților o experiență de poveste.

„Cei care mă urmăresc încă de la început știu că sunt cea mai mare fană a serialelor turcești, îmi plac enorm. M-am și întâlnit, ca printr-o minune, cu actorii mei favoriți: Meryem Uzerli, care a jucat-o pe Hurrem, și domnul care l-a jucat pe Sultanul Suleyman. Fiind o mare fană, mi-am spus că trebuie să fac această zi de naștere cu tematică turcească”, a adăugat ea.

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Influencerița a lansat o piesă de ziua ei

Petrecerea a fost cu adevărat memorabilă și datorită unui moment unic pregătit de Andreea Bostănică: lansarea unei noi piese.

„Spre seară nu realizam, dar dimineața m-am emoționat pentru că urmează să cânt o piesă nouă în premieră, pe care nu am lansat-o nicăieri. Am vrut să fac această premieră aici, alături de oameni dragi și frumoși, după care o voi lansa pe toate platformele muzicale”, a spus artista.

Deși evenimentul a fost unul de amploare, Andreea Bostănică a preferat să păstreze o atmosferă intimă, alături de cei mai dragi oameni din viața sa.

„Poate oamenii au impresia că este ceva extraordinar de mare, dar este o petrecere micuță și drăguță. Sunt alături de mine cele mai bune prietene din copilărie, familia mea, prieteni foarte buni din social media, câțiva artiști talentați, oameni din muzică și cei mai tari reporteri, doar oamenii cei mai apropiați, care mi-au fost alături de-a lungul timpului, atât la bine, cât și la rău”, a precizat ea.

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Andreea Bostănică are un admirator secret

Cu ocazia aniversării sale, Andreea Bostănică a primit un imens buchet de trandafiri roșii, dar identitatea celui care i l-a dăruit rămâne un mister.

„Am primit un buchet foarte frumos de trandafiri roșii, preferații mei. Este un secret de la cine este, dar nu am iubit, este de la un admirator (…) Nu am iubit, dar știu că Dumnezeu pregătește ceva frumos pentru mine”, a precizat ea.

În ceea ce privește viața personală, Andreea Bostănică visează la un partener care să o iubească pentru ceea ce este și să îi ofere sprijin și siguranță.

„Sinceritatea în zilele noastre este foarte rară. Îmi doresc pe cineva adevărat, care să nu încerce să pară ceea ce nu este sau să-mi dovedească faptul că este cel mai tare. Vreau pur și simplu să fie el însuși și să mă simt protejată lângă el”, a mărturisit influencerița.

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Sursă foto: Instagram

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