Andreea Berecleanu și Constantin Stan, petrecere spectaculoasă la 10 ani de căsnicie și 70 de ani ai medicului. Surpriza emoționantă pregătită de vedetă pentru soțul ei

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Andreea Berecleanu (51 ani) și soțul ei, reputatul medic estetician Constantin Stan, au celebrat un deceniu de căsnicie, dar și împlinirea vârstei de 70 de ani a acestuia. Cei doi au organizat o petrecere de gală, plină de rafinament și emoție, unde au avut alături familia extinsă, inclusiv copiii și nepoții, și cei mai apropiați prieteni.

Andreea Berecleanu, apariție impecabilă la petrecerea aniversară

Atmosfera evenimentului a fost una demnă de marile saloane pariziene, cu un decor clasic, candelabre impunătoare și un dress code pe măsură. Așa cum ne-a obișnuit, Andreea Berecleanu a atras toate privirile printr-o apariție impecabilă.

Vedeta a optat pentru o rochie neagră, midi, cu o textură florală discretă, pe care a accesorizat-o cu un colier statement cu pietre strălucitoare și cercei lungi. La rândul său, sărbătoritul a mizat pe eleganța atemporală a unui costum negru clasic, asortat cu o cămașă albă și cravată neagră.

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Surpriza inedită pregătită de Andreea Berecleanu pentru Constantin Stan

Punctul culminant al serii a fost un moment special gândit chiar de Andreea Berecleanu. Făcând apel la vasta sa experiență în televiziune, jurnalista a realizat un scurt material video sub forma unui interviu cu soțul ei, care a fost proiectat spre surprinderea tuturor invitaților.

„Cum putea să fie această surpriză alta decât, bineînțeles, din domeniul de activitate al Andreei?”, a remarcat amuzat Constantin Stan.

Prezentatoarea le-a explicat celor prezenți ce a stat la baza acestui gest romantic, rememorând chiar și momentul în care l-a intervievat prima dată pe medic, înainte ca povestea lor de dragoste să înceapă.

„Da, am făcut un scurt interviu, nu pentru că nu l-ați cunoaște pe Constantin, dar poate că v-au scăpat niște lucruri, chiar dacă ne sunteți atât de apropiați de zeci de ani mulți dintre voi. Este important să știți câteva lucruri care sunt detaliile sufletului lui. Nu este un interviu, de fapt, este o mică complicitate între noi doi, la care vrem să vă facem părtași”, le-a mărturisit Andreea Berecleanu invitaților.

„Nu știu dacă ne-am îndrăgostit atunci unul de celălalt, dar cu siguranță a fost ceva, așa încât hai să ne mai îndrăgostim o dată”, a adăugat vedeta, stârnind ropote de aplauze.

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Constantin Stan, discurs la împlinirea vârstei de 70 ani

Vizibil emoționat de toată afecțiunea primită, Constantin Stan a ținut un discurs sincer despre rădăcinile sale, parcursul profesional și felul în care privește trecerea anilor, demonstrând că vârsta este doar o cifră atunci când ai sufletul tânăr.

„Eu vin dintr-o familie care nu a avut niciun medic. Din acel Tecuci pe care mi-l amintesc și atunci, și acum, oraș micuț, dar care este orașul copilăriei mele deja, nu putem fi fără un trecut. E extraordinar să fii tânăr la 70 de ani, așa cum ar fi să fii bătrân la 20 de ani. Așa că îmi doresc în continuare să fiu și tânăr și la 70 de ani și să am lângă mine pe toți cei dragi mie: familie, prieteni, voi”, a declarat medicul estetician.

Totodată, sărbătoritul a vorbit cu multă căldură despre rolul de bunic, pe care îl consideră cea mai frumoasă binecuvântare din viața sa actuală.

„Să fii bunic este cel mai frumos sentiment pe care în viață credeam că o să-l pot trăi vreodată. Să fii bunic este, dacă vreți, legătura mea cu viitorul, cu ce o să fie după”, a mai spus Constantin Stan.

Detaliul romantic de la petrecerea lui Constantin Stan și a Andreei Berecleanu

Finalul serii a fost îndulcit de un tort spectaculos, cu trei etaje, personalizat special pentru povestea celor doi.

Îmbrăcat în glazură albă, desertul a avut o tematică pariziană, fiind decorat cu siluetele simbolurilor capitalei Franței — Turnul Eiffel, Arcul de Triumf și Catedrala Notre-Dame — alături de silueta unui cuplu îndrăgostit și un mesaj romantic în limba franceză, completând perfect atmosfera unei seri de neuitat.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Berecleanu și Constantin Stan

Sursă foto: Instagram, Facebook

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