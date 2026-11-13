Medeea Marinescu, vești despre Florin Piersic: „Nu se mai pune problema să jucăm acum ‘Străini în noapte’!” Cum se simte actorul

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Deși nu mai împart aceeași scenă, legătura specială dintre Florin Piersic și Medeea Marinescu rămâne la fel de puternică, dincolo de cortină. După ce problemele de sănătate și vârsta înaintată l-au ținut pe marele actor departe de spectacolul „Străini în noapte”, colega sa de scenă a oferit detalii emoționante despre starea lui actuală, dar și despre ultima lor întâlnire plină de surprize.

Ce se întâmplă cu Florin Piersic în această perioadă

Florin Piersic nu mai urcă pe scenă alături de Medeea Marinescu în spectacolul „Străini în noapte”, din cauza problemelor de sănătate și a vârstei înaintate. Cei doi actori păstrează însă legătura și discută des la telefon. „Florin Piersic e bine, este acasă, la Cluj. (…) Am mai vorbit cu el la telefon. Nu se mai pune problema să jucăm acum „Străin în noapte”, dar știu că este foarte legat de amintirea acestui spectacol”, a declarat Medeea Marinescu pentru cancan.ro.

Ultima dată când s-au văzut față în față a fost în primăvara acestui an. Florin Piersic a venit alături de soția sa la piesa „Dragi părinți”, în care jucau Medeea Marinescu și Carmen Tănase. „Nu știam că va veni și, spre surprinderea și bucuria mea, a venit cu soția lui”, a povestit actrița. La final, acesta le-a dăruit flori: „A făcut așa un gest părintesc. Am ținut minte acel moment și cred că și el s-a bucurat”.

Foto: Medeea Marinescu/facebook

„Cred că cel mai important este cum a reușit să își gestioneze relația lui cu publicul”, a explicat actrița. În opinia sa, această calitate nu ține doar de talentul actoricesc, ci și de respectul pe care un artist îl arată celor care vin să-l vadă pe scenă. „Are un soi de respect pe care mereu l-am apreciat”, a adăugat Medeea Marinescu.

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Chiar dacă spectacolele lor împreună au rămas în trecut, actrița păstrează o relație apropiată cu Florin Piersic și vorbește cu apreciere despre omul și artistul alături de care a avut parte de una dintre cele mai importante experiențe profesionale ale sale.



Starea de sănătate nu i-a mai permis lui Florin Piersic să urce pe scenă

În primăvara anului 2024, Florin Piersic s-a confruntat cu mai multe complicații medicale, care au necesitat intervenții chirurgicale succesive și un tratament complex. Actorul a ajuns inițial la Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” din Cluj-Napoca, unde medicii au intervenit pentru îndepărtarea sondelor unui stimulator cardiac. Ulterior, starea sa de sănătate a impus transferul de urgență la Spitalul Foișor din București. Acolo, specialiștii au decis îndepărtarea protezei de genunchi, după ce aceasta devenise sursa unei infecții severe.

Medicii au explicat atunci că actorul se confrunta cu o infecție generalizată, care necesita administrarea unui tratament antibiotic complex. Situația era complicată și de prezența celor două materiale protetice, proteza de genunchi și stimulatorul cardiac. „Situația era a unui pacient cu septicemie, cu o infecție generalizată în sânge, cu un tratament antibiotic complex”, au precizat medicii la momentul respectiv.

După intervențiile chirurgicale, Florin Piersic a urmat un program de recuperare într-o clinică specializată, perioadă în care a stat departe de scenă și de evenimentele publice. Problemele medicale din 2024 l-au determinat să își reducă activitatea. Actorul a preferat să își acorde timpul necesar pentru recuperare și să fie atent la starea sa de sănătate. Chiar dacă a lipsit o vreme din spațiul public, aparițiile sale ulterioare au arătat că și-a păstrat buna dispoziție și plăcerea de a fi în mijlocul oamenilor.

Florin Piersic, moment de excepție la MasterChef

captură video din emisiunea MasterChef – Pro Tv

În toamna acestui an, Florin Piersic a avut o apariție specială în emisiunea MasterChef, unde a sosit însoțit de soția sa și de mai mulți prieteni. Ediția difuzată pe 13 octombrie a fost dedicată marelui actor, iar concurenții celor trei echipe, coordonate de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, au pregătit un meniu special pentru el și invitații săi.

Atmosfera a fost una de sărbătoare. Florin Piersic a cântat în fața celor prezenți, a glumit cu chefii și s-a bucurat de momentele petrecute la masă, unde a degustat preparatele pregătite în cinstea sa. A fost în centrul atenției, așa cum se întâmplă de fiecare dată când își face apariția, și a demonstrat că și-a păstrat farmecul și plăcerea de a întreține atmosfera.

Colaborarea lor a început în urmă cu mai mulți ani, după ce Florin Piersic a remarcat-o pe actriță în piesa „Egoistul”, unde juca alături de Radu Beligan. „Experiența mea alături de Florin Piersic a fost unică și îi sunt profund recunoscătoare, pentru că el e cel care m-a adus în spectacolul «Străin în noapte»”, a spus Medeea Marinescu. Actrița a adăugat că a învățat enorm de la el: „Cred că cel mai important este cum a reușit să își gestioneze relația lui cu publicul. Are un soi de respect pe care mereu l-am apreciat”.



Foto – Facebook / Instagram

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