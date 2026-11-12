Kylie Jenner, în centrul unui scandal. Vedeta, dată în judecată de o menajeră care o acuză de discriminare și rele tratamente

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Imaginea impecabilă afișată pe rețelele sociale de Kylie Jenner este din nou zguduită de un scandal juridic de proporții. O fostă angajată a vedetei face dezvăluiri uluitoare despre modul în care ar fi fost tratată în spatele ușilor închise, de la incidente bizare în celebrul ei dressing, până la reguli stricte prin care personalului i se cerea să devină invizibil.

Kylie Jenner, în centrul unui scandal

Viața în proximitatea familiei Kardashian-Jenner pare, la prima vedere, desprinsă dintr-un scenariu de film hollywoodian, însă mărturiile depuse recent la o instanță din Los Angeles conturează o realitate complet diferită. Dinora Carolina Cabria Amaya, o femeie care a lucrat ca menajeră pentru vedetă începând din martie 2025, a deschis o acțiune în justiție în care reclamă discriminarea, represaliile, concedierea abuzivă și încălcarea flagrantă a drepturilor muncii, potrivit RollingStone.com.

Unul dintre cele mai șocante detalii din plângerea depusă pe 5 noiembrie descrie o situație demnă de un thriller. Fosta menajeră povestește că a fost trimisă de superiorul său în dressingul lui Kylie Jenner, primind un cod de acces pentru a intra. Odată pășită în încăpere, ușa s-ar fi blocat în urma ei, lăsând-o captivă.

Disperată, femeia și-a contactat șeful pentru a cere ajutor, însă susține că a fost întâmpinată cu ironii și hohote de râs. Potrivit documentelor judiciare, replica primită a fost una lipsită de orice empatie: i s-a transmis că nu este nimeni în casă care să o poată elibera, iar codul de acces nu poate fi divulgat altcuiva, fiind nevoită pur și simplu să aștepte. Femeia ar fi rămas încuiată în dressing mai bine de o oră, până când cineva a reușit, într-un final, să deschidă ușa.

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Incidente periculoase în spatele ușilor închise ale lui Kylie Jenner

Problemele reclamate de Dinora nu s-au oprit însă aici. Fosta angajată susține că integritatea ei fizică a fost pusă în pericol în repetate rânduri, fără ca echipa vedetei să își asume responsabilitatea.

În timp ce curăța o cușcă de câini pe una dintre proprietățile vedetei, menajera ar fi fost mușcată de unul dintre patrupede. Ea afirmă că nu a primit niciun fel de asistență medicală din partea angajatorilor, fiind nevoită să își cumpere singură medicamente din farmacie pentru a-și trata rana.

Mai mult, în septembrie 2025, în timp ce făcea curățenie în camera de spălătorie, un recipient cu spray cu piper depozitat necorespunzător într-un sertar s-ar fi declanșat accidental. Substanța i-a afectat fața și ochii, provocându-i arsuri puternice, vedere încețoșată și iritații persistente.

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Reguli stricte și concediere: de ce nu voia vedeta să își vadă angajații

Deși era remunerată cu 40 de dolari pe oră, plătiți în numerar, pentru un program epuizant de șase zile pe săptămână, femeia acuză că orele suplimentare și drumurile constante între proprietățile starului nu îi erau plătite.

Mai mult, atmosfera de lucru ar fi fost una profund umilitoare: angajatei i s-ar fi cerut în mod repetat să se ascundă sau să părăsească încăperile pentru simplul motiv că „Kylie nu voia să o vadă”.

Concedierea ei a survenit pe 6 februarie, imediat după ce a îndrăznit să întrebe de ce o altă colegă beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, în timp ce ei îi era refuzat acest drept.

Valul de procese care zguduie imperiul lui Kylie Jenner

Acest dosar nu este un caz izolat, ci reprezintă al patrulea proces intentat împotriva vedetei în vârstă de 29 de ani în decurs de doar șapte luni. Toate cele patru reclamante – printre care se numără alte două foste menajere și o fostă bucătăreasă personală – sunt reprezentate de aceeași avocată, Della Shaker, și reclamă abuzuri similare, de la discriminare rasială și religioasă, până la presiuni extreme în timpul sarcinii și interdicția explicită de a o privi sau de a-i zâmbi vedetei.

De cealaltă parte, tabăra lui Kylie Jenner neagă vehement toate acuzațiile. Avocatul acesteia, Michael Rhodes, a catalogat demersurile juridice drept nefondate, susținând că avocata fostelor angajate încearcă doar să folosească notorietatea clientei sale pentru a obține sume de bani nejustificate prin intermediul scandalului mediatic.

Toate cele patru procese urmează să fie judecate, instanța urmând să decidă cine are dreptate în această bătălie a declarațiilor.

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Sursă foto: Profimedia

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