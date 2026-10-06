Connect-R, despre scandalul cu Grațiela Agache. De unde ar fi început totul: „Mi-a trimis cărți de amanți”

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Scandalul dintre Connect-R și Grațiela Agache ia amploare. Artistul o acuză pe Grațiela Agache de avansuri nepotrivite și jigniri, după ce a cerut explicații despre banii donați. El susține că operația „urgentă” pe care femeia spunea că trebuie să o facă era, de fapt, doar o procedură de slăbire.

Connect-R, despre scandalul cu Grațiela Agache

Connect-R a făcut recent declarații surprinzătoare legate de un conflict care continuă să atragă atenția publicului. Într-un interviu acordat Spynews TV Live, cântărețul a dat detalii despre interacțiunile tensionate cu Grațiela Agache, acuzând-o de avansuri nepotrivite și de comportamente care i-au afectat reputația.

Cântărețul a dezvăluit că totul a început în cadrul unui grup de discuții online, unde Grațiela Agache, pe care artistul o considera o persoană profund religioasă, ar fi făcut remarci cu tentă sexuală. Mai mult, cântărețul susține că femeia, deși căsătorită, i-ar fi trimis mesaje și cărți cu tematică intimă.

„Dânsa a încercat, de foarte multe ori, să mă întrebe de poziții sexuale, avem înregistrări cu dânsa (…) Mi-a trimis cărți de amanți (…) Eu unul așa consider că femeia i-a făcut avansuri”, a declarat artistul, conform Spynews.

Ulterior, când Connect-R a cerut detalii despre modul în care erau folosiți banii donați în scopuri caritabile, situația a escaladat.

„În momentul în care am întrebat despre ce este vorba, mi-am făcut-o de dușman. Și nu asta nu o lună, nu un an, nu doi, nu trei, ci patru ani. Mi-au fost aduse tot felul de jigniri”, a adăugat artistul, precizând că a primit numeroase mesaje de la oameni dezamăgiți care susțineau că au fost păcăliți.

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Operația controversată a Grațielei Agache

Un alt punct de dispută îl reprezintă afirmațiile Grațielei Agache despre o presupusă operație „între viață și moarte”. Connect-R susține că această intervenție, care ar fi fost prezentată ca fiind vitală, era de fapt o operație de slăbire, cunoscută drept gastric sleeve.

„Niciun document nu atestă că dânsa a fost într-o situație de viață și de moarte, este o operație de gastric sleeve, multe femei au folosit această operație (…) Ea s-a tot scuzat în toate felurile”, a precizat cântărețul.

Connect-R a mai explicat că a decis să vorbească public despre aceste situații după ce a descoperit o pagină de TikTok atribuită Părintelui Calistrat Chifan, unde se vindeau rugăciuni la prețul de 9,49 lei.

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„Problema e că ne-am alarmat foarte tare în momentul în care am descoperit o pagină a Părintelui Calistrat Chifan, care, ce să vezi, vindea rugăciuni la prețul de 9,49”, a spus el, exprimându-și îngrijorarea cu privire la aceste practici.

Deși Grațiela Agache nu a rămas fără replică, susținând la rândul ei că a fost jignită de artist, Connect-R consideră că situația a depășit de mult limita unui simplu conflict personal.

„Dânsa s-a prezentat o creștină veritabilă, o reprezentantă a creștinismului feminin în România și noi am luat-o de mână”, a concluzionat artistul, subliniind dezamăgirea sa față de cele întâmplate.

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Sursă foto: Instagram

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