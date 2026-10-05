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Cristina Belu, cunoscută ca ispita Frankie la Insula Iubirii 2026, a trecut printr-o transformare notabilă până la 25 de ani.

Cum arăta ispita Frankie de la Insula Iubirii 2026 înainte de intervențiile estetice

Cristina Belu, cunoscută drept ispita Frankie de la Insula Iubirii 2026, a trecut printr-o transformare semnificativă în ultimii ani, redefinindu-și look-ul și stilul de viață.

Tatuatoare și designer de interior, Frankie s-a remarcat prin participarea la Insula Iubirii. Apariția ei a stârnit admirație, dar și curiozitate, mai ales datorită transformărilor fizice evidente. Potrivit Spynews, Cristina a apelat la mai multe proceduri estetice atât pentru față, cât și pentru corp.

Pe paginile sale de socializare, Frankie împărtășește deseori imagini din viața ei de zi cu zi, oferind urmăritorilor un mix de stil de viață activ, momente din călătorii exotice și clipe petrecute alături de cele două fetițe ale sale. Sportul joacă un rol esențial în viața sa, iar antrenamentele de fitness sunt o constantă, contribuind la silueta sa de invidiat.

De-a lungul timpului, Cristina și-a schimbat nu doar stilul de viață, ci și înfățișarea. Experimentând cu diverse coafuri și culori de păr, de la blond platinat la șaten, și-a găsit în cele din urmă look-ul care o reprezintă cel mai bine.

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„Sunt într-un an în care sper să mă apropii cât mai mult de cine sunt eu, realmente”

Participarea la Insula Iubirii a fost pentru ea o oportunitate de creștere personală. „În mod evident, de la mine mă aștept la a mă redescoperi, pentru că sunt într-un an în care îmi schimb lifestyle-ul și sper să mă apropii cât mai mult de cine sunt eu, realmente. Sunt hotărâtă să renunț la măști, dar la modul să fiu mai sinceră cu mine, să las oamenii să mă vadă mai real, așa cum sunt”, a declarat ea, citată de Spynews.ro.

Frankie este definită prin pasiunea pentru artă. De la sculptură la pictură și zugrăvit, Frankie își exprimă creativitatea în multiple moduri. Tatuajele, deși sunt emblematice pentru stilul ei, sunt doar o fațetă a personalității complexe pe care o va aduce pe micile ecrane.

Foto: Instagram; Facebook

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