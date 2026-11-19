Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alina Laufer vrea să-și recapete masa musculară după ce a ajuns la 46 de kilograme, iar soțul ei, Ilan Laufer, este cel mai mare susținător al său.

Alina Laufer, prima reacție după ce a ajuns la doar 46 de kg

Alina Laufer a slăbit considerabil și a apelat la un lifting facial endoscopic, iar acum se confruntă cu o provocare neașteptată: dificultatea de a-și menține greutatea stabilă. La doar 46 de kilograme, Alina recunoaște că această greutate este prea mică pentru ea și că vrea să-și recapete masa musculară, dar că organismul ei așa funcționează, bine și fără mâncare.

„Ideea e că eu încep să slăbesc, slăbesc până la un moment dat și după-aia nu mă mai opresc. Adică slăbesc așa din inerție și dacă, nu știu, am mâncat acum prăjituri seara, de exemplu, ceea ce nu fac de obicei, dar uite, mi se închide stomacul pur și simplu și uit să mănânc. Adică funcționez foarte bine și fără mâncare și atunci…”, a povestit Alina Laufer pentru Spynews.ro.

Citește și: Alina Laufer a răbufnit după ce a fost criticată pentru liftingul facial pe care și l-a făcut: „Mesaj pentru toate frustratele”

„Încerc să mă îngraș”

Cu toate acestea, vedeta nu se lasă descurajată. A făcut din sport o prioritate, în încercarea de a-și recăpăta tonusul muscular. Deși și-a impus să ajungă la sală de cel puțin două ori pe săptămână, programul încărcat, alături de responsabilitățile de mamă, reprezintă o provocare.

„Am 46 de kilograme. E puțin, cam puțin, așa. Încerc să mă îngraș puțin, oricum, am început să mă duc la sală, măcar de două ori pe săptămână, să-mi fac antrenamentul. Dar, dar nu e ușor, pentru că, na, programul diferă, copiii etc. și mă ceartă Ilan dacă n-ajung de cel puțin două ori pe săptămână. Și am scris undeva acolo că promit solemn de cel puțin două ori pe săptămână. I-am dat în scris”, a adăugat Alina cu onestitate.

Citește și: Alina Laufer, reacție fermă după valul de critici legate de operațiile estetice: „N-am înțeles nici până acum de unde atâta ură!”

Reguli pentru echilibru în cuplu

Un alt aspect important din viața lor de cuplu este menținerea unei relații armonioase prin stabilirea unor reguli comune. Alina a mărturisit că împreună cu soțul său, Ilan Laufer, au creat un set de reguli scrise pentru a se asigura că își petrec timp de calitate împreună, în ciuda vieții aglomerate.

„I-am dat în scris, am făcut un set de reguli, l-am pus pe chat, l-am semnat. Printre reguli sunt acestea: măcar de două ori pe săptămână merg la sală, mai avem tot așa, tot felul de reguli din astea, măcar o dată pe săptămână să ieșim amândoi undeva. A, o dată pe lună sau la două luni să mergem undeva două zile amândoi”, a explicat vedeta.

Foto: Instagram; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News