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Filmările pentru Asia Express s-au încheiat, dar discuțiile dintre concurenți continuă și acasă. Valerie Lungu a vorbit recent despre neînțelegerile pe care le-a avut cu Maurice Munteanu pe parcursul emisiunii, oferind propria sa versiune asupra evenimentelor.

Valerie Lungu, atac la adresa lui Maurice Munteanu după Asia Express

Invitată în cadrul podcastului „Face to Face”, Valerie Lungu s-a arătat nemulțumită de acuzațiile pe care stilistul i le-a adus pe micul ecran și a precizat că a preferat să fie rezervată în declarații, deși ar fi avut mai multe lucruri de spus.

„Crede-mă, nu am fost vocală cu Maurice sau Raluca. Am informații, dar sunt mult prea decentă să le spun. Eu consider că am fost destul de decentă în vocabular. Au mai fost momente pe parcurs în care s-au agățat de mine, de numele meu”, a spus Valerie Lungu.

Aceasta a adăugat nemulțumită: „Nu poți să te duci la televizor și să minți”.

Valerie susține că supărarea criticului de modă nu a plecat de la o bârfă cu rea intenție, ci de la o discuție simplă din aeroport, legată de cazarea concurenților.

„Totul a început cu Maurice din aeroport, când s-au făcut niște înțelegeri, când a venit Gabi să mă întrebe dacă vreau să dorm cu Maurice în iurtă și i-am zis că nu prea ne înțelegem, dar e ok, doar nu o să sar pe om, și asta el a considerat o bârfă. Eu nu am nimic personal cu el. Dimineața s-a supărat că i-am zis că sforăie”, a relatat influencerița.

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Maurice Munteanu, despre relația tensionată cu influencerița

În timpul competiției, Maurice Munteanu a văzut diferit debutul acestei dispute. La una dintre cursele pentru ultima șansă, juratul a explicat în fața echipei de filmare și a colegilor de ce a adoptat o atitudine distantă față de Valerie încă din startul emisiunii.

„Încă din prima seară, după o troncăneală infinită pe care am trăit-o cu toții, cu bagaje, cu nervi, întorcându-mă către terasă ca să iau o sticlă cu apă, am auzit o duduie cum mă bârfea înfiorător! Despre această duduie eu nu mai știam nimic, chiar uitasem cu desăvârșire că există. Mie chestiunile acestea, care țin de micism, mi se par extrem de nedrepte. M-a deranjat foarte tare faptul că nici măcar nu începuse competiția și ea a simțit nevoia să își facă știute aceste păreri despre mine”, declara Maurice Munteanu la acel moment.

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Discuția din emisiune a degenerat într-un schimb direct de replici între cei doi concurenți.

„Mă bucur măcar că știi cum mă cheamă, că nu mă cheamă duduie. Mai faci alte scuze, Maurice?”, a reacționat atunci Valerie Lungu, adăugând apoi: „Relaxează-te, Maurice, respiră aer”. Stilistul i-a răspuns scurt: „Respir, respir. Ți-am spus că detest tupeul”.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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