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La mai bine de un deceniu și jumătate de la dispariția fulgerătoare a Mădălinei Manole, rănile lăsate în urmă rămân la fel de adânci pentru cei care au cunoscut-o și au prețuit-o. Un material video de arhivă, readus recent în atenția publicului de fratele regretatei artiste, a redeschis discuțiile despre tensiunile din viața personală a „fetei cu părul de foc” și despre greutățile pe care le-a purtat în tăcere în ultimii ani de viață.

Marian Manole, imagini dureroase cu Mădălina Manole

Totul a pornit de la o înregistrare difuzată inițial în anul 2011 de postul Antena 1 și repostată zilele trecute de Marian Manole pe pagina sa de Facebook. Imaginile au stârnit un val puternic de emoție și reacții în mediul online, readucând în prim-plan mărturiile colegilor de breaslă ai artistei.

Contactat de jurnaliștii Click!, Marian Manole a ales însă să păstreze discreția și nu a dorit să facă alte comentarii pe marginea celor relatate.

Mărturia tranșantă a Mariei Dragomiroiu despre relația Mădălinei Manole cu soțul ei

În materialul video readus în actualitate, Maria Dragomiroiu, una dintre apropiatele Mădălinei Manole, vorbește cu amărăciune despre dinamica din căsnicia regretatei soliste cu Petru Mircea și despre modul în care părinții acesteia ar fi fost îndepărtați după oficializarea relației.

„Tot ce e acolo e munca Mădălinei. Puiu a stat în București, în chirie, până la 37 sau 38 de ani sau câți ani avea. Acum omenește vorbind… dacă nu ai realizat nimic până acum… Eu știu că Mădălina a muncit, a fost o mare vedetă și a câștigat niște bani. Iar după ce au făcut actele, Puiu nu i-a mai lăsat pe părinții ei să intre în casă. Aveau până atunci, am înțeles, două săptămâni în care stătea mama ei cu copilul și două săptămâni în care stătea mama lui. A fost frumos, până la 8 luni. Păi, asta nu a fost un șoc pentru ea?”, spunea Maria Dragomiroiu în declarația care a reaprins controversele.

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Saveta Bogdan confirmă tensiunile din familie

Într-o declarație oferită pentru Click!, interpreta de muzică populară Saveta Bogdan susține afirmațiile Mariei Dragomiroiu și amintește de atmosfera tensionată în care trăia artista, în contrast puternic cu strălucirea și succesul de care se bucura pe scenă.

„Maria are dreptate, aceste lucruri se și știau, de fapt, la acea vreme. Mădălina era o fată foarte talentată, politicoasă, frumoasă. Când urca pe scenă, lumea era a ei, publicul o iubea, avea în repertoriu superbe cântece de dragoste, a fost o vedetă cu un succes extraordinar. Se știa, în lumea noastră, din povestirile ei, că familia soțului nu o avea la suflet, că soacra ei nu o plăcea. O fi suferit, și din acest motiv, sărăcuța. Și-a iubit soțul, așa părea, când ieșeau în public, dar nu știm cât bine i-a făcut această dragoste, ei știu ce a fost, cu adevărat, între ei. Vestea decesului Mădălinei Manole a șocat o țară întreagă. Era atât de tânără și de frumoasă! A rămas în urma ei un copil, lumea care l-a văzut spune că e frumos ca ea”, a declarat Saveta Bogdan.

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Octavian Ursulescu, despre presiunea declinului artistic asupra vedetelor

Dincolo de frământările din plan personal, un alt factor care cântărește greu în viața marilor artiști este schimbarea generațiilor și teama de a nu mai fi în centrul atenției. Prezentatorul Octavian Ursulescu a vorbit, pentru aceeași sursă, despre provocările emoționale cu care se confruntă vedetele atunci când industria muzicală își schimbă reperele.

„Pentru unii, nu numai de la noi, este foarte greu să-și asume scăderea popularității, mai ales că, să recunoaștem, nu este deloc simplu. E foarte greu, cum spuneam, să te împaci cu schimbarea de paradigmă, apar soliști noi, se modifică stilurile și mai ales apar noi generații, fiecare cu idolii ei”, a explicat Octavian Ursulescu.

Acesta a subliniat cât de importantă este adaptarea la noile realități ale pieței muzicale și ale televiziunii: „E ca și cum eu aș intra acum în depresie, fiindcă nu mă mai recunoaște lumea ca altădată și nu mai sunt la fel de solicitat, ca până acum două decenii, să zicem. Azi avem zeci de posturi TV, mulți organizatori sunt și ei tineri, apelează la cei alături de care au crescut”.

Mădălina Manole, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii ușoare românești, cunoscută pentru șlagăre precum „Fată dragă”, „Tu n-ai avut curaj” sau „Te-am văzut, te-am plăcut”, s-a stins din viață pe 14 iulie 2010, chiar în ziua în care împlinea 43 de ani, fiind înmormântată la Cimitirul Bolovani din Ploiești.

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Sursă foto: Facebook, Arhivă

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