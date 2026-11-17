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La ani distanță de la divorț și dincolo de cortina reflectoarelor, rănile trecutului par să fie încă deschise pentru Mariana Moculescu. Fosta parteneră de viață a regretatului compozitor Horia Moculescu rupe tăcerea și face o serie de declarații cutremurătoare despre abuzurile emoționale și fizice pe care susține că le-a îndurat în spatele ușilor închise, mărturisind că urmările acelei relații îi afectează și astăzi sănătatea psihică.

Mariana Moculescu susține că a trăit un coșmar în timpul căsniciei cu Horia Moculescu

Deși publicul îl percepea pe Horia Moculescu drept o figură rafinată și blândă a scenei muzicale românești, realitatea din căminul conjugal ar fi fost una diametral opusă. Mariana Moculescu susține că nu poate lăsa în urmă suferințele acumulate și că se confruntă în continuare cu o depresie severă, declanșată în timpul mariajului lor.

Potrivit mărturiilor sale oferite pentru Cancan, regretatul artist ar fi supus-o la agresiuni fizice repetate, umilințe și episoade de o violență extremă, încercând chiar să îi curme viața în două rânduri.

Fosta soție a compozitorului afirmă că atât ea, cât și fiica lor, Nidia, au avut nevoie de sprijin psihiatric pentru a face față traumelor lăsate de comportamentul artistului. Mai mult, aceasta atrage atenția asupra trecutului amoros tumultuos al lui Horia Moculescu, care a bifat patru căsnicii, considerând că acest detaliu ar fi trebuit să ridice semne de întrebare încă de la început.

„Horia Moculescu a avut două fețe: o față în fața spectatorilor și alta în familie. Eu am fost a patra lui soție. Doamne Dumnezeule! El a avut zeci de relații și patru căsnicii. Este enorm, frate, să ai patru familii! A schimbat nevestele ca pe bikini. El m-a strâns de gât, a vrut să mă omoare de două ori. Avea un comportament de șarpe cu ochelari. El nu l-a avut pe Dumnezeu în suflet, nu s-a închinat niciodată. Eu am trăit în iad cu omul ăsta, în focul iadului. Era unealta Satanei. Am căzut psihic și eu, și copilul meu. A distrus-o pe Nidia”, a afirmat Mariana Moculescu.

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Acuzații dure la adresa regretatului compozitor

În același timp, Mariana Moculescu susține că mariajul cu Horia Moculescu a distrus-o psihic și sufletește, compozitorul fiind vinovat de depresia în care a intrat.

„Horia Moculescu a fost dușmanul meu. Eu, de atunci, nu îmi mai revin. M-am îmbolnăvit și eu, și fata mea. Ne-a făcut una cu pământul, ne-a distrus sufletește. Ne-a introdus pe un portal de 666, din care, cu chiu, cu vai, cu medicamente și cu ajutorul specialiștilor, reușim să supraviețuim. El ne-a provocat depresia. Eu nu pot să-l iert pe acest nelegiuit. Dracul a lucrat prin omul ăsta. Lumea de rând l-a văzut civilizat, dar el era întruchiparea diavolului”, a declarat Mariana Moculescu pentru sursa citată.

Privind în urmă, Mariana Moculescu mărturisește că îi este greu să înțeleagă ce a determinat-o, în tinerețe, să accepte acea relație. Diferența de vârstă de trei decenii, dar mai ales accesele de furie și atitudinea agresivă a compozitorului au transformat viața de cuplu într-un calvar zilnic, provocându-i o repulsie profundă și simptome fizice severe pe fond nervos.

„M-a luat de soție când eram o fată tânără, nevinovată și superbă, iar el era urât ca dracul. Era cu 30 de ani mai mare, avea spume la gură, făcea ca toți dracii în casă. Era urât rău, buhăit, cocoșat, cu picioarele în X, cu urechile mari și cu ochii apropiați. Era oribil și la corp, și la față, și bătrân ca dracul”, a continuat ea.

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Mariana Moculescu susține că i-a fost frică de Horia Moculescu

Mariana Moculescu a continuat, susținând că, deși era căsătorită cu el, nu îi făcea plăcere să îl sărute și spune că Horia Moculescu era o persoană rea, care obișnuia să o jignească.

„Îmi era scârbă să mă pup cu el. Mi s-a scârbit sufletul atât de tare, încât am făcut și depresie. Era și bătrân, și al dracului, și răutăcios, bătăuș, jignea la sânge. Eu vomitam de la suferință, mă tăia în carne vie. Cum să faci, domnule, spume la gură de atâta drăcovenie? Eu am fost o fată foarte frumoasă, o creație frumoasă a lui Dumnezeu, și cuminte, și educată, dar am stat cu un slut. Am trăit cu frica permanentă că sare la bătaie, că mă jignește”, a mai adăugat fosta parteneră a lui Horia Moculescu.

Astăzi, la distanță de acele episoade, Mariana Moculescu susține că singura ei dorință este ca adevărul despre omul din spatele reflectoarelor să fie cunoscut, mărturisind că nu ar dori nimănui să treacă prin încercările pe care le-a îndurat în timpul căsniciei.

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Sursă foto: Facebook

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