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Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău atinge noi cote de tensiune. Disperată că nu își poate lua fiul acasă, artista a mers la DGASPC Giurgiu, unde a cerut explicații directe conducerii instituției. În timp ce cântăreața lansează acuzații dure la adresa fostului partener, omul de afaceri își susține nevinovăția și vine cu propria versiune asupra situației.

Claudia Pătrășcanu, discuție tensionată la DGASPC Giurgiu

Situația dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare departe de a se liniști, iar la mijloc rămân cei doi băieți ai lor, Gabriel și Nicolas. Nemulțumită de faptul că mezinul nu se află alături de ea, artista a decis să ia atitudine și s-a prezentat la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Giurgiu.

În cadrul emisiunii Acces Direct, Claudia Pătrășcanu a purtat un dialog aprins cu directorul instituției, Vișinel Bălan. Cântăreața susține că oficialul i-ar fi confirmat dorința băiatului de a fi alături de ea, motiv pentru care nu înțelege de ce acest lucru nu se întâmplă.

„Domnul director mi-a confirmat, spunând: «Copilul vrea la mamă». L-am întrebat cine îl ține pe loc. Nu a răspuns. A făcut o pauză lungă. De ce nu e astăzi acasă, lângă mamă?! Copilul acesta a atins deja 5 luni în care legătura cu școala, cu fratele, cu mama s-a deteriorat absolut. Aseară, l-a întrebat pe fratele lui, Gabriel: «Gabi, tu ești fericit?»”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

De cealaltă parte, directorul DGASPC Giurgiu a confirmat disponibilitatea copilului de a petrece timp cu mama sa: „El a spus că vrea să petreacă timp și cu mama. Nu a spus că nu vrea.”

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Reacția artistei a venit imediat, aceasta acuzându-l pe fostul soț că blochează întâlnirile: „Dacă vrea să petreacă timp cu mine, de ce nu îl lasă tatăl? Am stat trei zile în Bolintin. Dați-mi un răspuns! Dvs. știți clar că vrea, de ce nu îl lasă?”

Acuzații grave la adresa lui Gabi Bădălău

Dincolo de demersurile oficiale, Claudia Pătrășcanu a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre comportamentul pe care Gabi Bădălău l-ar fi avut în fața celor doi copii, susținând că cei mici sunt supuși unei presiuni uriașe.

„Încontinuu mă jignea, îmi adresa injurii, țipa de față cu copiii. L-a pus pe cel mic, tot sub presiune, să îl convingă pe cel mare să plece și el la Bolintin. Iar cel mic spunea: «Te rog, Gaga, te rog. Vino tu, că eu nu pot să vin. Salvează-mă! Vino tu!». Plângea. Taică-său vorbea la telefon și cineva îl învăța ce să îi spună lui Nicolas. Cel mare a zis: «Vin doar cât să te duc. Vin, că îmi e milă». Taică-său a pus o presiune prea mare pe amândoi”, a povestit artista.

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Cum se apără Gabi Bădălău

În replică, Gabi Bădălău respinge categoric toate acuzațiile și susține că problema pornește de la lipsa de comunicare a fostei sale soții în privința viitorului educațional al băiatului. Afaceristul afirmă că artista a avut acces constant la copil, însă acesta din urmă este cel care refuză deplasarea la Constanța.

„Nu s-ar fi ajuns la lucrul ăsta dacă ea, ca mamă, înțelegea nevoile unui copil de 10 ani, care se exprimă, are dorințe și își dădea acordul atunci când am invitat-o să vină și să alegem educația cea mai bună pentru copil. Nu a răspuns la niciun mail, nu a vrut să își dea acordul. Ne luptăm pentru această suplinire acord mamă”, a explicat omul de afaceri.

Totodată, Gabi Bădălău a amintit de o întâlnire recentă dintre ei și a subliniat că instanța a respins un ordin de protecție solicitat de cântăreață: „Am fost pe 30 octombrie la un eveniment, în Parcul Tăbăcăriei, unde am petrecut timp cu Claudia și copiii. Ea a cerut ordin de protecție, cum că aș fi bătut copilul. Avem o motivare de la judecători, unde spune că Claudia a depus probe nereale. Ambii copii își doreau să petreacă timp cu tatăl, iar Claudia nu l-a lăsat pe copilul cel mare. Ea în fiecare zi l-a văzut pe copil (n.r. – pe Nicolas), doar că el nu a vrut să meargă la Constanța. Copilul meu nu e un obiect!”

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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