Fiul unui influencer român, vizat de autorități. Copilul de 11 ani și-a cumpărat un pistol

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O joacă online s-a transformat într-un coșmar cu percheziții și poliție la ușă. Băiatul de 11 ani al unui cunoscut influencer din România a reușit să comande un pistol direct de pe un site din străinătate, fără ca cineva să-i ceară buletinul sau acordul părinților. Cazul a declanșat o amplă anchetă a forțelor de ordine și trage un semnal de alarmă uriaș cu privire la pericolele din mediul digital.

Fiul unui influencer, vizat de ancheta poliției

Oamenii legii au descins la vila cunoscutului influencer Iulian Demeter, celebru în mediul online pentru opulența și stilul de viață luxos afișat în fața comunității sale. Motivul vizitei mascaților este de-a dreptul șocant: copilul său, în vârstă de doar 11 ani, figura pe lista cumpărătorilor de arme ai unei platforme online din Cehia.

Totul a ieșit la iveală în urma unei ample operațiuni coordonate de polițiștii din Dâmbovița, care au efectuat nu mai puțin de zece percheziții domiciliare. Ancheta a vizat o rețea de achiziții ilicite de arme neletale, dar încadrate ca periculoase, expediate pe teritoriul României fără documentele legale impuse de regimul armelor și munițiilor.

Printre adresele vizate s-a numărat și locuința influencerului. Potrivit anchetatorilor, minorul ar fi plasat comanda de capul lui, iar coletul a ajuns la destinație fără filtre suplimentare. În cadrul întregii razii din județ, anchetatorii au ridicat în total șapte arme, notează B1TV.

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Influencerul nu se afla în țară în momentul descinderilor

În momentul descinderilor, Iulian Demeter nu se afla în țară, urmând să fie audiat de către polițiști la întoarcere pentru a clarifica întreaga situație. Contactat pentru un punct de vedere, acesta s-a arătat revoltat de lejeritatea cu care comercianții online vând astfel de produse minorilor.

„Este vorba despre un pistol comandat pe internet de către fiul meu. Este un pistol airsoft pentru tras la țintă. Am verificat site-ul de unde l-a luat, am văzut că nu se cere niciun document pentru a-l achiziționa. Am văzut că nu este întrebat nici măcar dacă este major la achiziția lui. Semnalez o problemă în sensul ăsta. Nu știam că a cumpărat pistolul, am aflat ulterior”, a explicat influencerul.

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Incidentul readuce în atenție o problemă stringentă pentru comunitatea de părinți: accesul neverificat al minorilor la carduri bancare și la platforme internaționale de e-commerce. Chiar dacă este vorba despre o replică de tip airsoft, legislația românească impune reguli stricte privind vârsta minimă de deținere (18 ani) și condițiile de utilizare, iar absența unui filtru real de verificare pe site-urile externe îi expune pe minori la riscuri majore și pe părinți la dosare penale.

Ancheta oamenilor legii continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care armele au fost introduse în țară.

Sursă foto: Instagram

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