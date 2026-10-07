Stimulentul de inserție în 2026. Cât primesc părinții care se întorc la muncă mai devreme

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Părinții care aleg să își reia activitatea profesională înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot beneficia în 2026 de un sprijin financiar lunar acordat de stat.

Reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 111/2010, stimulentul de inserție are drept scop încurajarea reintegrării pe piața muncii și poate ajunge până la valoarea de 1.500 de lei pe lună, în funcție de momentul în care părintele decide să revină la serviciu.

Criteriile de acordare și valoarea sumelor lunare

Cuantumul stimulentului este strâns legat de vârsta copilului în momentul în care părintele reîncepe să realizeze venituri supuse impozitului. Astfel, părinții care își reiau activitatea înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni primesc suma maximă de 1.500 de lei pe lună până când copilul atinge vârsta de 2 ani. Ulterior acestei perioade, dacă părintele continuă să lucreze, sprijinul financiar se reduce la 650 de lei pe lună și se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani, notează digi24.ro.

Pentru cei care aleg să revină la locul de muncă după ce copilul a depășit vârsta de 6 luni, valoarea stimulentului este de 650 de lei pe lună, fiind acordată până când copilul împlinește 3 ani. Reguli speciale se aplică în cazul copiilor cu dizabilități, unde revenirea la activitate înainte de vârsta de 1 an garantează stimulentul de 1.500 de lei până la vârsta de 3 ani, urmat de un sprijin de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 4 ani.

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Condiții de eligibilitate și diferența față de indemnizație

De acest sprijin financiar beneficiază persoanele care îndeplinesc condițiile legale pentru concediul de creștere a copilului și care obțin venituri impozabile, măsura aplicându-se atât părinților naturali, cât și celor care au copii în adopție, plasament sau tutelă.

Este important de menționat că stimulentul de inserție nu se poate cumula cu indemnizația lunară pentru creșterea copilului. În momentul în care părintele revine la serviciu și solicită stimulentul, plata indemnizației se suspendă automat.

Peste 70.000 de beneficiari la nivel național

Măsura reprezintă un instrument semnificativ de susținere a familiilor active din România. Conform datelor furnizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în luna iunie 2026 se înregistrau aproximativ 71.000 de părinți care primeau acest sprijin financiar după ce au decis să revină la muncă înainte de termen.

Legislația actuală arată că momentul alegerii privind reîntoarcerea la serviciu rămâne un factor decisiv, influențând direct suma totală acordată fiecărei familii pe parcursul primilor ani de viață ai copilului.

Foto – Hepta

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