Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas: „Nu există operație pentru asta!”

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Mircea Badea a taxat-o pe Flavia Mihășan la scurt timp după ce vedeta le-a arătat urmăritorilor din mediul online rezultatul unei operații estetice la nivelul nasului. În loc ca atenția publicului să rămână concentrată exclusiv pe schimbarea fizică, o greșeală de exprimare strecurată în videoclipul de prezentare a transformat momentul într-un subiect de dezbatere gramaticală.

Reacția tăioasă a lui Mircea Badea

La 21 de zile de la rinoplastie, Flavia a publicat un videoclip în care explica modul în care decurge procesul de vindecare. În încercarea de a preciza perioada scursă de la intervenție, aceasta a folosit formularea greșită „douăzeci și unu de zile” în loc de varianta corectă „douăzeci și una de zile”, impusă de genul feminin al substantivului „zi”.

Deși scăparea ar fi putut trece neobservată pentru mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare, exprimarea a fost sesizată imediat de realizatorul TV, cunoscut pentru atenția pe care o acordă limbii române.

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Mircea Badea a preluat secvența din videoclipul vedetei și a comentat scurt, dar tăios, neatenția de exprimare. Acesta a punctat că o astfel de scăpare nu poate fi remediată prin nicio procedură medicală, oricât de reușită ar fi intervenția fizică.

„Cum arată nasul? Problema e că zice ‘douăzeci și unu de zile’. Și nu există operație pentru asta”, a fost reacția oferită de Mircea Badea în mediul online.

Nu este prima dată când prezentatorul oprește atenția publicului asupra erorilor de gramatică făcute de persoanele cunoscute din România. Mircea Badea obișnuiește să taxeze frecvent greșelile de acord, folosirea incorectă a numeralelor sau exprimările defectuoase întâlnite în emisiuni, articole sau postări pe rețelele de socializare.

De ce a avut Flavia Mihășan nevoie de operație la nas

După un deceniu în care teama a împiedicat-o să facă acest pas, Flavia Mihășan și-a luat inima în dinți și a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul nasului. Problemele respiratorii îi afectau serios ritmul zilnic și îi provocau o stare continuă de oboseală, motiv pentru care vedeta a decis să își asume această decizie importantă pentru sănătatea ei, împărtășind ulterior cu urmăritorii din mediul online detalii despre întreaga experiență.

„În sfârșit am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste zece ani. M-am operat la nas. Chinuiala mea a durat o veșnicie. Aveam o deviație de sept foarte mare și o superbă disfuncție a valvei nazale. Adică, pe românește, mi se lipeau nările când respiram. Pur și simplu simțeam că n-am niciodată suficient de mult aer, iar asta mă obosea teribil”, a declarat Flavia Mihășan, citată de Libertatea.

Foto – Facebook

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