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Lumea cinematografiei este în doliu după trecerea în neființă a actriței Eva Marie Saint, una dintre ultimele figuri emblematice ale epocii de aur a Hollywoodului. Cu o carieră impresionantă ce s-a întins pe parcursul a mai bine de șase decenii, artista s-a stins din viață la vârsta de 102 ani.

Un purtător de cuvânt al familiei a confirmat marți că actrița a murit din cauze naturale, în liniștea căminului său din Los Angeles, lăsând în urmă o moștenire artistică de neegalat.

Un debut fulminant reconfirmat prin premiul Oscar

Născută în 1924 în statul New Jersey într-o familie de quakeri, Eva Marie Saint și-a început drumul în lumea spectacolului la radio și în televiziunea timpurie a anilor ’40. Talentul și persistența ei au fost remarcate încă de la început, revista Life făcând o previziune memorabilă într-un articol din 1949: „Numele Evei Marie Saint s-ar putea să devină într-o zi cunoscut de toată lumea”.

Consacrarea absolută a venit la scurt timp după debutul pe Broadway. Regizorul Elia Kazan a distribuit-o în capodopera din 1954 „Pe chei” („On the Waterfront”), unde a jucat alături de Marlon Brando. Proiectul s-a dovedit a fi un succes uriaș, aducându-i tinerei actrițe premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 1955. Amintindu-și de prima întâlnire cu legendarul regizor și cu viitorul său partener de scenă, actrița a mărturisit pentru Santa Barbara Independent că audiția nu a fost una ușoară: „Elia Kazan m-a remarcat în ‘Călătoria la Bountiful’ și m-a invitat la o audiție prin improvizarea unei scene cu Marlon Brando. Am găsit experiența dificilă”, explicase Saint, evocând emoțiile acelui moment crucial care i-a lansat cariera.

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Mister, eleganță și mănușile bej ale lui Hitchcock

După succesul de la Premiile Academiei, Saint a devenit una dintre cele mai curteate actrițe ale epocii, obținând roluri complexe alături de marii actori ai timpului, precum Bob Hope, Fred Zinnemann sau Elizabeth Taylor. Momentul de vârf al carierei sale din anii ’50 a fost însă colaborarea cu maestrul suspansului, Alfred Hitchcock, în clasicul thriller de spionaj „La nord prin nord-vest” („North by Northwest”), lansat în 1959.

În rolul enigmaticei Eve Kendall, Saint a întruchipat perfect imaginea blondei hitchcockiene – sofisticată, inteligentă și greu de citit, fiind descrisă în film drept „o blondă care are toate răspunsurile”. Actrița a povestit mai târziu, într-un interviu acordat canalului TCM, cum detaliile aparent minore au cântărit decisiv în obținerea acestui rol memorabil: „Am primit acest rol definitoriu pentru cariera mea – în parte – purtând mănuși bej și albe la o întâlnire la prânz cu Hitchcock”.

Devotamentul față de familie și revenirea pe marele ecran

Odată cu începutul anilor ’60, după succesul înregistrat în producția „Exodus”, Eva Marie Saint a luat decizia de a-și reduce activitatea profesională pentru a se dedica creșterii celor doi copii ai săi. A continuat să apară în proiecte alese cu grijă, jucând alături de nume mari precum Warren Beatty, Richard Burton sau Yves Montand, iar ulterior s-a reorientat către televiziune și filme create pentru micul ecran.

Parcursul său în televiziune i-a adus, de altfel, un premiu Emmy în 1990 pentru rolul din miniseria „People Like Us”. Revenirea pe marele ecran s-a produs treptat, culminating în 2006 când a interpretat-o pe Martha Kent, mama adoptivă a supereroului din „Superman revine” („Superman Returns”). Filmul a marcat și o symbolică reîntâlnire pe ecran cu Marlon Brando, realizată prin intermediul unor secvențe de arhivă din 1978. Ultimul său rol cinematografic a fost în producția „Poveste de iarnă” („Winter’s Tale”) din 2014.

Pe plan personal, Eva Marie Saint a trăit o poveste de dragoste rară pentru lumea Hollywoodului. S-a căsătorit cu regizorul Jeffrey Hayden în 1951, iar cei doi au rămas împreună mai bine de șase decenii, până la trecerea acestuia în neființă în anul 2016. Trecerea în neființă a actriței marchează sfârșitul unei ere de aur a cinematografiei mondiale, lăsând în urmă imaginea unei artiste complete și de o eleganță desăvârșită.

Foto – Profimedia

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