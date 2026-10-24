Christina Applegate a primit un diagnostic greșit. Actrița nu suferă de scleroză multiplă: „Starea mea s-a înrăutățit”

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Christina Applegate, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood, cunoscută pentru rolurile din „Anchorman” și „Married with Children”, a trăit timp de cinci ani cu convingerea că suferă de scleroză multiplă (SM), până la descoperirea unui adevăr dureros: fusese diagnosticată greșit. Într-un episod recent al podcastului său, ”Messy”, actrița a mărturisit că această veste nu a adus ușurare, ci dezamăgire profundă.
Christina Applegate nu suferă de scleroză multiplă
Diagnosticată inițial în august 2021, Applegate a declarat că simptomele ei – inclusiv dificultăți de mers și rigiditate musculară – o făcuseră să creadă că suferă de SM. Totuși, după ce medicii i-au sugerat să oprească tratamentul cu perfuzii pentru a observa reacțiile corpului, rezultatele au fost neașteptate: simptomele nu corespundeau celor ale bolii autoimune.
Specialiștii avertizează că diagnosticarea greșită a SM nu este un caz izolat. Potrivit Dr. Marwa Kaisey, neurolog invitat în același episod al podcastului, simptomele bolii sunt atât de variate și imprevizibile încât nu există un test universal care să o confirme.
„Nu avem ceva similar unui test de sarcină care să spună: «Da, ai» sau «Nu, nu ai»”, explică aceasta.
Cercetările arată că între 15 și 20% dintre pacienții diagnosticați cu SM nu suferă, de fapt, de această afecțiune, conform informațiilor publicate de BBC News.
Dr. Elena Grebenciucova, specialist în neuroimunologie la Northwestern Medicine din Chicago, detaliază că scleroza multiplă este adesea diagnosticată prin identificarea unor leziuni – pete albe – pe RMN-ul creierului sau măduvei spinării.
Totuși, aceleași pete pot indica alte probleme de sănătate, cum ar fi migrenele, hipertensiunea arterială sau nivelul ridicat de zahăr ori colesterol în sânge. În plus, un deficit de vitamina B12 poate genera simptome neurologice similare cu cele ale SM, cum ar fi pierderi cognitive, furnicături sau probleme de echilibru.
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