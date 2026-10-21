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Prințul Marco și-a deschis sufletul și a dezvăluit că a fost abandonat de mamă pe când avea doar 15 ani. Deși a cresut fără cea care i-a dat viață, concurentul de la Insula Iubirii spune că și-a găsit puterea în tatăl și fratele lui.

Prințul Marco a fost abandonat de mamă

Printre concurenții sezonului 10 Insula Iubirii care au captat atenția publicului se numără Prințul Marco, ale cărui confesiuni recente dezvăluie o copilărie marcată de lipsuri și de o rană profundă: abandonul mamei.

Acesta a vorbit deschis despre greutățile din trecut și despre lecțiile care l-au transformat în bărbatul de astăzi.

Născut în Italia, Prințul Marco a crescut alături de fratele său, într-o familie modestă. Tatăl său lucra ca operator video la nunți, în comunitățile de români, iar mama sa îngrijea bătrâni. Însă, în ciuda eforturilor părinților, veniturile erau insuficiente, iar viața nu era deloc ușoară.

Discriminarea pe care o resimțeau la școală, pentru că erau români, a fost doar începutul greutăților. La vârsta de 15 ani, Prințul Marco a primit o lovitură emoțională dureroasă: mama lui a decis să plece, lăsând în urmă familia pentru a căuta o viață mai bună.

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Cum l-a afectat abandonul mamei

Drama abandonului matern a lăsat urme adânci în sufletul lui Marco, dar și în relațiile sale ulterioare. Într-un interviu acordat în podcastul „Face to Face”, el a povestit cu sinceritate despre acel moment definitoriu.

„Am crescut fără mamă, dar aveam tot ce îmi trebuia de la tata (…) Aș vrea doar să zic că noi am crescut fără ea (…) Noi când mergeam la școală și eram mici, profesorii nici nu știau unde e România pe hartă, după au început să știe de români. Întotdeauna, când mergeam la școală, eram discriminați, acum nu e mai așa”, a povestit concurentul.

Decizia mamei sale de a părăsi familia a fost influențată, se pare, de dorința de a-și îmbunătăți situația materială, încurajată fiind și de sora ei, care avea o viață mai stabilă.

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Totuși, Prințul Marco privește acest episod cu o maturitate impresionantă: „Nu am ce să iert eu, persoana care trebuia să o ierte (n.r. tatăl său) nu mai este. Nu a plecat din lipsuri sau nemulțumiri, a plecat din ambiția de a găsi ceva mai bun, mai rapid, mai ușor, nu știu…”.

În absența mamei, tatăl său a fost stâlpul familiei, crescându-și cei doi băieți cu valori solide și învățându-i că succesul vine doar prin muncă.

„Noi am crescut cu conștiința să fim puternici (…) Am crescut într-un fel foarte puternic, și eu și fratele meu, am intrat foarte repede la muncă și eu, și el de la 18 ani. Nu ne-a fost ușor. (…) Am stat mult mai rău decât mulți. (…) Întotdeauna ne-a lipsit o casă, nu am avut o casă în Italia și atunci când mergeai la școală și de abia te obișnuiai cu copiii, trebuia să schimbi casa”, a mai spus tânărul concurent.

Sursă foto: Instagram

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