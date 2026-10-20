Livia Graur a vorbit deschis despre boala autoimună cu care se confruntă: „Îmi cădea părul cu pumnul”

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Livia Graur a vorbit despre impactul bolii autoimune de care suferă asupra sănătății și carierei sale. Pierderea masivă a părului a fost un semnal de alarmă care a motivat-o să caute soluții eficiente.

Livia Graur a vorbit deschis despre boala autoimună cu care se confruntă

Știrista Livia Graur a vorbit deschis despre lupta ei cu o boală autoimună care i-a afectat sănătatea și încrederea în sine. Diagnosticată cu tiroidită autoimună, prezentatoarea de la Prima TV a dezvăluit pentru Click! cum această afecțiune i-a influențat viața.

Încercarea Liviei Graur de a-și recăpăta sănătatea

Problemele de sănătate ale vedetei au început să se manifeste mai intens acum doi ani, când a observat că părul îi cade în cantități alarmante. „Nu am numărat câte fire de păr îmi cădeau pe zi, știu că undeva la 100 de fire e recomandat. La mine însă cădea cu pumnul, când mă spălam pe cap!”, mărturisește Livia Graur. Această situație a declanșat o stare de panică, iar știrista a început să caute soluții pentru a-și proteja podoaba capilară.

Livia atribuie această problemă mai multor factori: stresul, poluarea, alimentația și, bineînțeles, tiroidita autoimună. „Mai e și vârsta, de ce să nu recunoaștem?!”, a adăugat ea cu sinceritate. Cu toate acestea, un test care i-a arătat vârsta biologică i-a oferit o doză de optimism: „A reieșit că am 25 de ani”.

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O schimbare binevenită

Pentru a face față căderii părului, Livia a luat decizia de a renunța la părul lung, o schimbare apreciată de colegi și prieteni. „Nu le mai chinui nici pe colegele hairstylist și nici nu îl nenorocesc eu singură”, spune ea cu umor. În prezent, urmează un tratament care dă rezultate pozitive: „Slavă Domnului, s-a mai refăcut”.

Recunoaștere profesională

Dincolo de provocările personale, Livia Graur continuă să strălucească pe plan profesional. Recent, a fost premiată pentru întreaga carieră în jurnalism, un moment pe care îl consideră o încununare a pasiunii sale pentru televiziune. „Cred că atunci când faci cu pasiune și plăcere ceea ce faci, se vede. Iar eu, după mai bine de 18 ani de jurnalism, mă simt fericită că am mers pe drumul acesta”, a declarat ea .

Foto: Instagram

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