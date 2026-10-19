Nicoleta Nucă, despre cum a slăbit în ultimele luni. „Într-adevăr mi-am dat silința de data asta!” Trucul ei pentru a topi kilogramele nedorite

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Nicoleta Nucă a trecut printr-o transformare fizică notabilă și a atras atenția tuturor celor care îi urmăresc activitatea cu noua sa siluetă. Cunoscută pentru vocea sa puternică și aparițiile impecabile, artista a vorbit deschis într-un interviu recent despre transformarea prin care a trecut în ultimele luni.

Departe de a promova diete drastice sau soluții miraculoase, cântăreața a explicat că secretul noii sale siluete stă într-o combinație între mai multă disciplină alimentară, mișcare constantă și, mai ales, eliberarea de sub presiunea unor blocaje la nivel psihic.

O alimentație echilibrată direct din propria grădină

Schimbarea fizică nu a venit în urma unei metode revoluționare, ci a fost rezultatul unei organizări mult mai riguroase în viața de zi cu zi. Nicoleta Nucă a profitat de perioada caldă a anului pentru a-și modifica opțiunile culinare, reducând considerabil porțiile și punând accent pe alimente proaspete, netratate chimic. Un ajutor esențial în acest proces a fost chiar grădina sa, unde își cultivă propriile legume și fructe bio.

„Nu am un secret neapărat. Adică am făcut cam aceleași lucruri pe care le făceam și-nainte, doar că într-adevăr mi-am dat silința de data asta, m-am organizat mai bine, și recunosc că am mâncat foarte, foarte puțin. Pentru că nu aveam ori timp, ori poftă.

M-a ajutat într-adevăr că a fost vară. Pentru că vara avem un pic mai puțină poftă de mâncare. Și am mâncat multe legume din grădină, multe fructe, nu-mi venea să mănânc chestii grele și grase”, a declarat Nicoleta Nucă pentru wowbiz.ro.

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Sănătatea din farfurie fără substanțe chimice

Atitudinea artistei față de alimentație este strâns legată de dorința de a consuma produse cât mai curate. Fructele și legumele pe care le include în meniul zilnic provin din culturile proprii, îngrijite cu atenție prin metode ecologice.

„Mai am încă roșii, castraveți, vinete, morcovi, busuioc, ardei, pătrunjel. Mai am și niște căpșune, s-au trezit ele acum, spre final de sezon să facă câteva căpșune. Sunt binevenite, e clar. Per total, cel puțin pe partea asta, este bio totul pentru că eu am ales să le cresc cât mai sănătos. Nu stropesc cu substanțe chimice deloc. Mă rezum și pentru dăunători la săpun potasic care este ecologic, așadar totul este safe la noi în grădină”, a adăugat cântăreața.

Lupta cu blocajele emoționale și sportul de zi cu zi

Activitatea fizică a rămas un pilon de bază în rutina zilnică a interpretei, fiind un obicei pe care îl menține cu consecvență de mulți ani. Cu toate acestea, Nicoleta Nucă este de părere că marea schimbare s-a produs în momentul în care a reușit să depășească anumite bariere invizibile de la nivel mental.

„Deci asta, plus sportul pe care oricum îl fac de ani de zile, nici nu mai știu să număr câți ani sunt. Respectiv cumva, într-un final, s-a deblocat, să zic așa. În cazul meu zici că aveam un blocaj undeva acolo și probabil și la nivel psihic, cred eu.

Că și asta contează. În general, când te eliberezi de niște emoții poate, de niște blocaje emoționale, se deblochează și fizic lucrurile. Și probabil am blocat eu ceva cu mine acolo și am deblocat niște lucruri. Nu știu să le definesc exact, adică care sunt anume acele lucruri, dar s-au întâmplat. Și Doamne Ajută că s-au întâmplat!”, a concluzionat artista.

Foto – Facebook / Instagram

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