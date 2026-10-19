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Laurențiu Duță de la 3 Sud Est trăiește o poveste de iubire superbă și rară în showbiz, departe de scandaluri și de lumina orbitoare a reflectoarelor. Într-un interviu recent, artistul a vorbit deschis despre sprijinul din spatele succesului său: familia.

Acesta a dezvăluit detalii neștiute despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de soția sa, Ianula, încă din adolescență, dar și despre provocările pe care le întâmpină în rolul de tată.

O iubire începută în anii ’90 și clădită pe respect reciproc

Relația dintre cei doi a trecut testul timpului, aceștia fiind împreună din 1993, de pe vremea când erau doar doi adolescenți în orașul natal, Năvodari. Deși lumea artistică este adesea presărată cu tentații și despărțiri neașteptate, cuplul a demonstrat că o bază solidă poate învinge orice obstacol. Artistul recunoaște însă că mariajul lor nu a fost lipsit de momente dificile, dar secretul a constat întotdeauna într-o comunicare sinceră și în păstrarea unor limite sănătoase.

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„Suntem împreună din 1993, iar anul acesta împlinim 33 de ani. Nu vă imaginați că la noi este mereu numai lapte și miere. Am avut perioade tensionate și certuri, dar de fiecare dată comunicarea a fost cheia: să discutăm, să vedem unde este problema și să încercăm să îndreptăm lucrurile. Comunicare, înțelegere și respect. Chiar dacă au existat momente în care am ridicat tonul unul la altul, a existat întotdeauna o limită pe care nu am trecut-o. Asta cred că face lucrurile să meargă”, a declarat Laurențiu Duță într-un interviu pentru Viva.

Provocările și bucuriile rolului de tată

Din iubirea lor a sosit pe lume Lorena, fiica cuplului, care a crescut într-o casă plină de acorduri muzicale și prezență artistică. Chiar dacă a experimentat deja mediul din studio și moștenește un talent nativ de invidiat, tânăra a ales deocamdată să își urmeze propriul drum, fără să își dorească o carieră în lumina reflectoarelor. Pentru Laurențiu Duță, perioada adolescenței fiicei sale a reprezentat o lecție constantă de răbdare și implicare emoțională.

„A fost și frumos, și dificil, pentru că adolescența vine cu tot felul de frământări interioare. Trebuie să fii alături de copil, să comunici mult și să discuți. Dacă știi cum să comunici cu ei, se pot descărca emoțional. Spre norocul nostru, avem un copil inteligent și rațional și totul este bine. Lorena este foarte talentată, are o voce superbă și cântă foarte bine. Doar că, deocamdată, nu își dorește o carieră în muzică”, a adăugat artistul.

Într-o industrie în care totul pare trecător, Laurențiu Duță rămâne exemplul viu că succesul profesional adevărat își găsește echilibrul doar atunci când este susținut de o temelie solidă de acasă.

Foto – Facebook

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