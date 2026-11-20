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Noi dezvăluiri terifiante ies la iveală despre Andrew Tate în seria documentară „Andrew Tate: Toxic Empire”, produsă de Investigation Discovery și programată să aibă premiera pe 25 noiembrie. Fosta influenceriță canadiană Lauren Southern rupe tăcerea în fața camerelor și povestește în detaliu noaptea de coșmar pe care susține că a trăit-o în România, în 2018.

Andrew Tate, acuzat de viol de o fostă influenceriță

Cunoscută în trecut pentru videoclipurile sale antifeministe și pentru pozițiile radicale pe care între timp le-a condamnat, Lauren Southern a venit în România în 2018 alături de britanicul Tommy Robinson. Cei doi căutau finanțare pentru o companie media proprie și au decis să se întâlnească cu frații Tate.

După o primă întâlnire la reședința lui Tate care nu a dus la niciun rezultat, Lauren susține că a primit un mesaj prin care i se promitea finanțarea proiectului dacă se întoarce singură la complex pentru o nouă discuție. Odată ajunsă acolo, Andrew Tate a insistat să meargă într-un club, asigurând-o că restul echipei ei este deja pe drum, potrivit Variety.

Potrivit mărturiei sale, lucrurile au luat o turnură dramatică după doar două pahare.

„Ei au cerut shoturi. Am băut un shot, iar la scurt timp după aceea am început să mă simt incredibil de ameţită. Niciodată, după doar două băuturi, nu m-am simţit aşa cum m-am simţit în clubul acela. Am închis ochii şi vedeam doar aceste raze laser albastre care îmi străluceau în ochi, în timp ce începeam să mă simt din ce în ce mai rău”, povestește Lauren Southern în documentar.

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Mărturii tulburătoare din camera de hotel

Tânăra își amintește că s-a trezit abia în momentul în care era cărată în brațe pe scările unui hotel, incapabilă să meargă. Deși i-a cerut explicit să se oprească în momentul în care acesta a început să o dezbrace, Andrew Tate ar fi devenit violent.

„I-am apucat mâna şi i-am spus: «Nu, nu-mi da hainele jos. Nu vreau să mergem mai departe». Dar el nu m-a ascultat şi, în schimb, a început să mă sugrume. Îmi amintesc că am avut acel moment de conştientizare în care mi-am spus: «Oau, asta chiar se întâmplă acum», şi l-am implorat: «Te rog, nu face asta». El nu m-a ascultat, a continuat să mă sugrume”, relatează ea, cu vocea frântă de emoție.

Șocul a continuat și a doua zi dimineață, când, susține Lauren Southern, Andrew Tate i-ar fi cerut să păstreze tăcerea: „Stătea literalmente pe marginea patului, se uita la mine şi îmi spunea: «Nu spune presei că te-am violat»”.

De teama repercusiunilor asupra imaginii sale publice construite împotriva feminismului, tânăra a tăcut ani la rând, făcând publice acuzațiile abia în cartea sa de memorii, lansată în 2025.

„Am tăcut foarte mult timp despre ce s-a întâmplat între mine şi Andrew Tate în România. Nu sunt doar eu – Andrew Tate este un prădător în serie”, concluzionează ea.

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Înregistrări în care Tate recunoaște că își manipula victimele

Documentarul include și secvențe video în care Andrew Tate se laudă deschis cu modul în care își conducea afacerea de videochat din România, unde s-a mutat în 2016.

„Aveam case pline de femei – 10-15 femei în fiecare casă, cinci sau şase case închiriate, toate, literalmente, în acelaşi cartier. Nu lucrau pentru bani. Lucrau pentru că mă plăceau, mă respectau, voiau să le acord atenţie. Lucrau fără încetare, iar eu păstram o mare parte din bani. (…) Am folosit sexul ca instrument pentru a le face pe femei să mă iubească, astfel încât să-mi fie ascultătoare, să locuiască în casa mea şi să-mi aducă bani. Aşadar, în acest sens, eram un proxenet”, afirma acesta.

Unde se află acum frații Tate

Producția „Andrew Tate: Toxic Empire” scoate la lumină și legăturile apropiate pe care fostul kickboxer le-a cultivat de-a lungul timpului cu anturajul lui Donald Trump, inclusiv cu Donald Trump Jr. și Barron Trump. După ce în februarie 2025 frații Tate au primit permisiunea de a părăsi România și au zburat cu un avion privat în Florida, situația lor juridică s-a complicat din nou.

Pe 18 iulie 2026, Andrew (39 de ani) și Tristan Tate (38 de ani) au fost arestați de autoritățile federale americane. În prezent, cei doi se află în custodia Centrului Federal de Detenție din Miami, unde încearcă să blocheze extrădarea în Marea Britanie, țară în care sunt vizați de acuzații grave de viol, trafic sexual și pornografie infantilă.

Sursă foto: Hepta

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