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Mara Ognean (24 ani), fostă concurentă MasterChef România, sezonul 11, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Danny Oancea. Evenimentul a avut loc într-un decor de vis, cu lumânări și flori.

Mara Ognean s-a logodit

Mara Ognean, cunoscută publicului din sezonul 11 al emisiunii MasterChef România, trăiește un moment important în viața sa personală: a fost cerută în căsătorie! Anunțul emoționant a fost făcut chiar de ea, pe rețelele de socializare, unde a împărtășit bucuria cu fanii săi.

Iubitul său, Danny Oancea, i-a adresat marea întrebare într-un decor de vis, plin de lumânări și flori, creând o atmosferă de basm. Emoționată, influencerița a spus ”Da”, marcând astfel începutul unui nou capitol al vieții lor împreună.

„ENGAGED!!!! Nu știm exact ce ne rezervă viața, dar știm că vrem să aflăm împreună. Cu toate aventurile, planurile schimbate în ultimul moment, râsetele fără motiv și zilele în care nu suntem chiar cea mai bună versiune a noastră. Pentru că, până la urmă, iubirea nu e doar despre momentele perfecte, ci despre a avea omul potrivit lângă tine și în cele mai imperfecte. Și se pare că ne place destul de mult ce am construit împreună, încât să alegem asta pentru totdeauna”, a scris Mara Ognean pe contul ei de Instagram.

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Pentru Mara Ognean, acest moment fericit vine la scurt timp după ce a părăsit competiția MasterChef România, unde s-a remarcat nu doar prin talentul său culinar, ci și prin sinceritatea cu care și-a împărtășit povestea de viață. Deși eliminarea a fost un moment dificil, această etapă a deschis drumul spre noi începuturi, iar logodna cu Danny reprezintă un simbol al iubirii și al sprijinului reciproc.

Influencerița, despre cea mai grea perioadă din viața ei

În timpul emisiunii, Mara Ognean a vorbit deschis despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. După ce a reușit să slăbească, a căzut în capcana înfometării, consumând doar un piept de pui cu roșii o dată la trei zile.

Această luptă cu imaginea de sine i-a afectat sănătatea, dar a găsit sprijinul și motivația de a se schimba în cel mai bun prieten al său, despre care spune că i-a salvat viața.

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„Prietenul meu cel mai bun mi-a schimbat viața, real! E un om incredibil, care m-a ajutat foarte mult. După ce am slăbit am dat-o în altă parte – nu mai mâncam, mă înfometam. Mâncarea mea, real, era zero. Pe lângă că nu mâncam nimic, nu avea niciun gust, n-aveam nicio plăcere. Mie mi-a plăcut întotdeauna să mănânc, iar el iubește să mănânce. Îi dedic acest preparat pentru că m-a învățat să iubesc și să mă bucur de viață la fel de mult cum o face el. Și să mă bucur de mâncare! Să nu mă mai gândesc că mă îngrașă absolut orice. Îi dedic lui pentru că m-a scos din perioada mea de înfometare și anemie”, a mărturisit Mara Ognean.

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Sursă foto: Instagram

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