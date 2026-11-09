Marina Almășan a fost cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș. Inelul primit are o valoare sentimentală deosebită: „Seara de azi a fost cu adevărat memorabilă”

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Marina Almășan (60 aniO și omul de afaceri Sorin Mărcuș au decis să se căsătorească. La un an de când sunt împreună, prezentatoarea de televiziune a primit inelul de logodnă în timpul unei vacanțe petrecute într-o stațiune montană din Bulgaria. Gestul a avut o încărcătură emoțională aparte, deoarece bijuteria a aparținut mamei afaceristului.

Marina Almășan, cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș

Marina Almășan a vorbit deschis pe rețelele social despre cum au decurs lucrurile, menționând că nu bănuia ce urma să se întâmple în acea seară.

„Știam că va fi o seară specială, dar nici chiar așa! La-nceput am ciocnit un pahar și am rememorat prima noastră întâlnire de acum un an. Apoi a venit rândul trandafirului roșu. Venit pe neașteptate. Cu un speech frumos. (…) Încă rezistam, cu vorbele la mine, deși ceva fluturi mișcau deja a neliniște prin interiorul meu. După care… a venit «lovitura letală»: Sorinelul meu drag a scos din buzunar o cutiuță roșie din catifea în formă de inimă și a extras din ea un inel superb: «A fost al mamei mele!», a spus, emoționat și el”, a relatat realizatoarea pe Facebook.

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Sorin Mărcuș a mai vrut odată să facă pasul cel mare

Aceasta a fost a doua tentativă de cerere în căsătorie a lui Sorin Mărcuș. În urmă cu șase luni, la Dallas, în Statele Unite, prima cerere nu a primit răspunsul mult dorit din cauza ezitării prezentatoarei.

„Acum juma’ de an, la Dallas, mă fâstâcisem atât de tare, iar reacția mea a fost atât de «tâmpă», că nu mi-am iertat-o nici până azi! Sorin se dezumflase total, restul «martorilor» erau emoționați și amuzați deopotrivă. Dar azi… am răspuns corect! Clar și răspicat! (…) Și acest DA sunt sigură că va deveni definiția fericirii mele. Seara de azi a fost cu adevărat memorabilă, iar omul lângă care am trăit-o este un miracol!”, a mai dezvălui Marina Almășan.

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Evenimentul a avut loc într-un restaurant al cărui nume se traduce prin „Omul fericit”.

Vedeta a ales să își încheie postarea cu un mesaj adresat viitorului său soț: „Mulțumesc, Sorin! Până și tăcerea mea strigă: «te iubeeeesc!»”.

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Sursă foto: Facebook

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