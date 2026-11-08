Gabriela Cristea, secretul împotriva virozelor de sezon: „Te scoate din orice răceală!”

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Gabriela Cristea a intrat deja în febra pregătirilor de toamnă și le-a dezvăluit comunității sale din mediul online rețeta ei de nădejde pentru întărirea imunității în sezonul rece. Deși procesul nu a fost lipsit de „lacrimi”, prezentatoarea TV a împărtășit pas cu pas cum conservă hreanul la borcan, aliatul tradițional împotriva răcelilor.
Toamna este momentul ideal pentru completarea cămării cu preparate pline de vitamine, iar Gabriela Cristea acordă o atenție deosebită tradițiilor culinare românești. Vedeta a arătat pe rețelele de socializare cum pregătește hreanul în oțet, un remediu natural recunoscut pentru efectele sale benefice asupra sistemului respirator.
Pregătirea hreanului a presupus o adevărată provocare din cauza aromei sale înțepătoare. Gabriela a mărturisit că ajutorul său din gospodărie, Tina, a muncit aproape o oră pentru a da rădăcinile pe răzătoare, iar mirosul puternic a făcut-o să lăcrimeze imediat ce a intrat în contact cu ingredientul.
„Aoleu, cum miroase! Deci te scoate din orice răceală hreanul ăsta. Nu mai răcesc toată iarna!”, a spus amuzată vedeta TV.
După cântărirea ingredientului principal (aproximativ 500 de grame), Gabriela Cristea a detaliat proporțiile exacte pentru saramura dulce-acrișoară care menține hreanul crocant și aromat.
Ingrediente de bază (pentru 250 g de hrean ras):
250 g hrean ras fin
100 ml apă
100 ml oțet
1 lingură rasă de sare
1 lingură de zahăr
Mod de preparare:
Apa și oțetul se amestecă într-un bol alături de sare și zahăr până când cristalele se dizolvă complet.
Lichidul obținut se toarnă treptat peste hreanul ras așezat în borcane.
Gabriela a subliniat că lichidul trebuie doar să pătrundă bine compoziția și să o acopere lejer, fără ca hreanul să „plutească” sau să rămână înecat în oțet. Pentru cantitatea de 500 g de hrean pe care a pregătit-o, a folosit în total câte 300 ml de apă și de oțet.
Gabriela Cristea își pregătește cămara pentru sezonul rece
Hreanul nu a fost singurul pe lista de provizii. Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au mers recent la piață pentru a achiziționa legumele destinate murăturilor asortate.
Pentru coșul plin de produse de sezon, vedeta a achitat 450 de lei (după o mică reducere oferită de comerciant), deschizând o discuție sinceră cu urmăritorii săi despre prețurile din piețele locale și susținerea micilor producători români.