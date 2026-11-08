Gabriela Cristea, secretul împotriva virozelor de sezon: „Te scoate din orice răceală!”

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Gabriela Cristea a intrat deja în febra pregătirilor de toamnă și le-a dezvăluit comunității sale din mediul online rețeta ei de nădejde pentru întărirea imunității în sezonul rece. Deși procesul nu a fost lipsit de „lacrimi”, prezentatoarea TV a împărtășit pas cu pas cum conservă hreanul la borcan, aliatul tradițional împotriva răcelilor.

Gabriela Cristea, rețetă pentru imunitate

Toamna este momentul ideal pentru completarea cămării cu preparate pline de vitamine, iar Gabriela Cristea acordă o atenție deosebită tradițiilor culinare românești. Vedeta a arătat pe rețelele de socializare cum pregătește hreanul în oțet, un remediu natural recunoscut pentru efectele sale benefice asupra sistemului respirator.

Pregătirea hreanului a presupus o adevărată provocare din cauza aromei sale înțepătoare. Gabriela a mărturisit că ajutorul său din gospodărie, Tina, a muncit aproape o oră pentru a da rădăcinile pe răzătoare, iar mirosul puternic a făcut-o să lăcrimeze imediat ce a intrat în contact cu ingredientul.

„Aoleu, cum miroase! Deci te scoate din orice răceală hreanul ăsta. Nu mai răcesc toată iarna!”, a spus amuzată vedeta TV.

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Cum prepară vedeta rețeta specială

După cântărirea ingredientului principal (aproximativ 500 de grame), Gabriela Cristea a detaliat proporțiile exacte pentru saramura dulce-acrișoară care menține hreanul crocant și aromat.

Ingrediente de bază (pentru 250 g de hrean ras):

250 g hrean ras fin

100 ml apă

100 ml oțet

1 lingură rasă de sare

1 lingură de zahăr

Mod de preparare:

Apa și oțetul se amestecă într-un bol alături de sare și zahăr până când cristalele se dizolvă complet.

Lichidul obținut se toarnă treptat peste hreanul ras așezat în borcane.

Gabriela a subliniat că lichidul trebuie doar să pătrundă bine compoziția și să o acopere lejer, fără ca hreanul să „plutească” sau să rămână înecat în oțet. Pentru cantitatea de 500 g de hrean pe care a pregătit-o, a folosit în total câte 300 ml de apă și de oțet.

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Gabriela Cristea își pregătește cămara pentru sezonul rece

Hreanul nu a fost singurul pe lista de provizii. Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au mers recent la piață pentru a achiziționa legumele destinate murăturilor asortate.

Pentru coșul plin de produse de sezon, vedeta a achitat 450 de lei (după o mică reducere oferită de comerciant), deschizând o discuție sinceră cu urmăritorii săi despre prețurile din piețele locale și susținerea micilor producători români.

Sursă foto: Facebook

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