Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”

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Carmen Brumă demonstrează din plin că pasiunea pentru cunoaștere și autodepășire nu ține cont de vârstă. La 49 de ani, promotoarea stilului de viață sănătos a ales să se întoarcă pe băncile facultății, de această dată ca studentă cu normă întreagă la una dintre cele mai riguroase instituții de învățământ din țară.

Carmen Brumă, studentă la 49 de ani

După ce a absolvit un program de masterat în Nutriție și Siguranță Alimentară în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, vedeta a realizat că își dorește o fundamentare clinică și mai profundă în domeniu. Imediat după susținerea disertației, Carmen Brumă s-a pregătit intens pentru examenul de admitere și a devenit studentă în anul I la Facultatea de Nutriție și Dietetică, la aceeași universitate.

Un program universitar la zi implică prezență fizică obligatorie la cursuri și laboratoare, iar această decizie a adus o reorganizare serioasă a vieții de familie.

Carmen Brumă a explicat, într-un interviu recent, că perioada de învățare a fost una solicitantă, motiv pentru care partenerul ei, Mircea Badea, și fiul lor, Vlad, au fost pregătiți din timp pentru schimbările de program.

„Vestea le-am dat-o când m-am apucat de învățat, pentru că a fost o perioadă lungă în care n-am prea ieșit din casă și n-am făcut altceva. I-am informat din timp ca să știe să nu mă includă în planuri, dar înainte am fost într-o vacanță tocmai ca să nu privez copilul de un concediu cu ambii părinți. Acum îți spun sincer că nu le-a convenit foarte tare, dar au înțeles care au fost motivele mele, de ce îmi doresc să fac asta și mă sprijină”, a povestit Carmen Brumă.

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A renunțat la mașină în favoarea transportului în comun

Statutul de studentă cu normă întreagă a venit la pachet și cu provocări logistice cotidiene. Cursurile și laboratoarele de la UMFCD se țin în corpuri diferite de clădire, răspândite prin București, astfel că deplasarea la volan a devenit o bătaie de cap suplimentară.

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Pentru a evita blocajele în trafic și căutarea continuă a unui loc de parcare, Carmen Brumă a ales o soluție practică și relaxată: lasă mașina acasă și merge cu metroul sau autobuzul.

„Nutriția este un domeniu conex medicinei și nu se poate face la fără frecvență nicăieri în România. Și cursurile, și laboratoarele se desfășoară în mai multe sedii. Drept urmare, am constatat că mașina de multe ori mă încurcă pentru că nu găsesc locuri de parcare. Am descoperit că transportul în comun este o soluție foarte eficientă, rapidă și chiar îmi place că socializez cu oamenii, mai aflu una-alta, aflu ce îi interesează și chiar îmi prinde bine”, a explicat ea pentru Viva.

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Sursă foto: Instagram

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