Jaf de peste un milion de euro la vila Anei Maria Gheorghe. Claudiu Pătrașcu, vizat după ce bunurile au apărut la vânzare în București

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Vila din Portugalia a jurnalistei Ana Maria Gheorghe, corespondent Observator, a fost ținta unei spargeri de amploare. Incidentul s-a petrecut pe 7 decembrie anul trecut, în localitatea Cascais, lângă Lisabona. Jurnalista plecase cu familia la un târg de Crăciun și nu a pornit alarma, bazându-se pe paza și camerele video din complexul rezidențial.

Jaf de peste un milion de euro la vila Anei Maria Gheorghe

Când s-au întors, au găsit o geantă pe podea și au înțeles imediat ce se întâmplase.

„Când ne-am întors, imediat ce am deschis ușa, am văzut pe jos una dintre gențile mele, care în mod normal se afla în dormitor. Mi-am dat seama pe loc că cineva intrase în casă”, a declarat Ana Maria Gheorghe.

Paguba totală trece de un milion de euro. Hoții au luat un seif masiv și piese de colecție greu de găsit.

„Ușa terasei era deschisă, corpurile de iluminat fuseseră demontate, iar din dormitorul matrimonial dispăruse un seif de 137 de kilograme, în care aveam bijuterii, ceasuri și documente. Fuseseră furate și mai multe genți din colecția mea”, a adăugat jurnalista.

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Ce bunuri au fost furate

Printre obiectele dispărute erau ceasuri Patek Philippe și Rolex, bijuterii cu diamante de la Van Cleef, Tiffany și Cartier, dar și genți Louis Vuitton și Hermès de mare valoare.

Pe 15 septembrie, la nouă luni după spargere, Ana Maria Gheorghe a primit o alertă pe o platformă de revânzare a produselor de lux. O geantă rară din piele de crocodil, evaluată la peste 40.000 de euro, fusese scoasă la vânzare din România.

„Am primit o notificare că fusese scoasă la vânzare o geantă din piele de crocodil. Am recunoscut-o imediat. Este un model extrem de rar, realizat în doar cinci exemplare, și avea inclusiv semnele de uzură pe care le știam foarte bine. Am fost sigură că este geanta mea”, a explicat ea.

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Claudiu Pătrașcu, suspect în anchetă

Contul aparținea lui Claudiu Pătrașcu, cunoscut drept „Băiatul cu Ferrari”. Reporterii au intrat în legătură cu el pretinzând că sunt clienți interesați de accesorii de lux. În discuții au apărut două genți: modelul Louis Vuitton Himalaya, oferit la 18.000 de euro, și o geantă Hermès Birkin, scoasă la vânzare cu 15.000 de euro, prețuri mult sub cotația din piață.

După ce au primit actele de autenticitate și confirmarea întâlnirii la magazinul acestuia din Floreasca, jurnaliștii au anunțat Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii au intrat în magazin chiar înaintea întâlnirii stabilite și au ridicat accesoriile pentru verificări.

Ancheta a mers mai departe, iar polițiștii au percheziționat locuința lui Claudiu Pătrașcu și a partenerei sale, Teodora, precum și magazinul din Capitală. În locuință au fost descoperite peste 50 de ceasuri și alte bunuri scumpe, estimate la mai mult de 500.000 de euro, ambii fiind cercetați în acest dosar.

Sursă foto: Facebook

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