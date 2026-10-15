Alexandru Ion părăsește Antena 1 pentru Pro TV. Actorul va juca în serialul „Tati Time”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alexandru Ion, cunoscut din serialul Antena 1 „Destine cu parfum de lavandă”, a semnat cu PRO TV. Actorul va putea fi urmărit în noul serial de comedie „Tati Time”, alături de actori celebri precum Alex Bogdan și Raluca Aprodu.

Alexandru Ioan părăsește Antena 1 pentru Pro TV

Alexandru Ion, actor cunoscut de la Antena 1, a semnat un nou contract cu PRO TV. Acesta va apărea în serialul de comedie „Tati Time”, noua producție a postului, dar își va încheia și apariția în „Destine cu parfum de lavandă”, difuzat la Antena 1 până pe 22 octombrie 2026.

Serialul „Tati Time” continuă povestea îndrăgitelor filme de familie „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”. Alex Bogdan, Raluca Aprodu și Eva Măruță revin în rolurile lui Iustin, Sânziana și Maya, iar distribuția este completată de nume sonore precum Elvira Deatcu, Cristian Crețu și Maria Popovici. Alături de aceștia, Alexandru Ion se alătură proiectului, marcând o colaborare importantă pentru cariera sa.

„Mă bucur să pot anunța că povestea ”Tati” merge mai departe și capătă o nouă formă: „Tati Time”, un serial de comedie de familie care continuă universul deja cunoscut publicului din cele două filme. „Tati Time” vorbește cu umor, dar și cu multă căldură, despre viața de familie așa cum este ea în realitate: cu copii, relații, carieră, griji, schimbări, momente de oboseală, dar și foarte multă iubire”, a declarat Delia Mihai, Head of Fiction la PRO TV.

Citește și: Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii au semnat actele la notar

Citește și: Cornel Păsat, prima reacție după ce s-a despărțit din nou de soție. Ce spune despre partaj și infidelitate: „Când nu mai ai relații de o anumită perioadă te gândești”

Alexandru Ion, între două proiecte importante

Deși a semnat un contract cu PRO TV, Alexandru Ion va putea fi urmărit încă pe micile ecrane și la Antena 1, unde își încheie rolul din „Destine cu parfum de lavandă”. Ultimele două episoade ale serialului sunt programate pentru 15 și 22 octombrie 2026.

„Tati Time” promite să cucerească publicul cu umorul său autentic și cu subiectele de actualitate.

Citește și: Cuzin Toma, plasat sub control judiciar. Actorul din Las Fierbinți a fost prins la volan cu permisul suspendat, după ce a consumat substanțe interzise

Citește și: Kaley Cuoco a devenit mamă pentru a doua oară. Actrița a născut o fetiță căreia i-a ales un nume inedit

„Acest serial este despre bucuria, dar și povara de a fi părinte. Explorează subiecte precum presiunea socială, cum se schimbă dinamica dintre parteneri odată ce apare copilul, veșnicii socri prea băgăcioși, dar și multe altele. Serialul a fost scris din experiențe adevărate îmbrăcate în foarte mult umor, pentru că, în final, asta ne salvează pe toți, râsul”, a declarat Alexandra Hash, producător al serialului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alexandru Ion

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News