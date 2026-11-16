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După anii petrecuți pe terenul de fotbal și experiența din show-ul de aventură „Desafio”, Florin Prunea a semnat din nou cu PRO TV. De această dată, fostul portar al echipei naționale își încearcă puterile în actorie și intră în distribuția serialului „BCC – Bucharest Central College”.

Florin Prunea revine la Pro TV

În această producție, Prunea joacă alături de Mălina Andreescu, Daniel Nuță și Ana Maria Moldovan, cei care dețin rolurile principale. Din echipă mai fac parte actorii Alex Iezdimir, Doina Nuțeanu, Raluca Aprodu și Tudor Istodor, dar și peste 120 de cursanți de la Academia Buftea.

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Actorul Daniel Nuță a dat câteva detalii despre noul sezon al producției:

„Ne-am propus ca noul sezon să fie mai fun, mai colorat, cu mai multă muzică, dar și cu conflicte mai puternice. Totul a fost posibil datorită unei echipe creative incredibile, iar parteneriatul cu VOYO, pentru al doilea an consecutiv, ne confirmă că povestea asta merită spusă mai departe. Episoadele de 15 minute se văd ușor oriunde: pe telefon, în pauza de la școală, în metrou, în pauza de masă sau acasă, cu familia, la TV”, a spus Daniel Nuță.

Despre ce este BCC

Serialul a debutat deja pe platforma VOYO pe 13 noiembrie, dată la care au fost lansate primele nouă episoade. Următoarea serie este programată să apară pe 27 noiembrie. Producția este gândită pentru tinerii din generația Z, însă a atras și atenția adulților.

Vlad Ionescu, producătorul general al proiectului și CEO la Academia Buftea, a explicat succesul poveștii:

„BCC e un serial despre Gen Z, făcut cu Gen Z: poveștile pornesc de la ce trăiesc ei cu adevărat. Dar nu e doar pentru ei. Aproape o treime dintre spectatorii primului sezon au fost părinți și profesori. BCC e dovada că o generație pe care mulți o judecă după timpul petrecut pe telefon poate construi o poveste care ține atenția unei țări întregi, inclusiv a părinților”, a spus Vlad Ionescu.

Foto – Facebook

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