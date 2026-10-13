Reacția Pro TV după ce Cuzin Toma a fost reținut după ce a produs un accident rutier, deși avea permisul de conducere suspendat: „Nu susținem astfel de comportamente”

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Cuzin Toma, cunoscut pentru rolul lui Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut în Teleorman pe 12 octombrie, după un accident rutier. Actorul conducea cu permisul suspendat. Reacția Pro TV.

Reacția Pro TV după ce Cuzin Toma a fost reținut după ce a produs un accident rutier, deși avea permisul de conducere suspendat

Actorul Cuzin Toma, cunoscut publicului român pentru rolul său din serialul de succes „Las Fierbinți”, are din nou probleme cu legea. Potrivit Libertatea, actorul ar fi fost reținut pe 12 octombrie 2026, în județul Teleorman, după ce a fost implicat într-un accident rutier, deși avea permisul de conducere suspendat. Incidentul a atras atenția autorităților și a generat reacții din partea postului Pro TV.

Ce s-a întâmplat în Teleorman?

Conform unui comunicat oficial al poliției, evenimentul rutier s-a petrecut în comuna Peretu, județul Teleorman, în jurul orei 18.45. Un bărbat de 49 de ani, care conducea din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de un alt vehicul, ceea ce a dus la un accident soldat doar cu pagube materiale. Ulterior, verificările polițiștilor au scos la iveală faptul că șoferul avea permisul suspendat.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, însă bărbatul a fost supus și unui test cu DrugTest, iar ulterior a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice. Pe baza probelor colectate, autoritățile au dispus reținerea acestuia. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede. Deși autoritățile nu au dezvăluit identitatea bărbatului, surse online citate de Libertatea susțin că este vorba despre actorul Cuzin Toma.

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Reacția PRO TV: „Nu susținem astfel de comportamente”

După ce informația a fost publicată în presă, postul Pro TV, care difuzează serialul „Las Fierbinți”, a răspuns solicitărilor Libertatea, exprimându-și poziția oficială: „Suntem la curent cu informațiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranță și că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului. În ceea ce privește circumstanțele în care s-a produs incidentul, avem încredere că autoritățile vor clarifica situația și că vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legea. Ceea ce putem confirma este că nu susținem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celor din jur”.

Un istoric controversat

Acesta nu este primul episod controversat cu actorul Cuzin Toma. În anul 2022, el a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins, în 2018, conducând fără permis, sub influența alcoolului și a unor substanțe interzise. La acea vreme, actorul a negat acuzațiile, declarând la România TV: „Nu am băut, nu am consumat droguri”. Cu toate acestea, instanța l-a găsit vinovat, iar el a trebuit să respecte anumite condiții timp de doi ani pentru a evita închisoarea efectivă.

În 2023, Cuzin Toma a fost din nou în vizorul autorităților, fiind oprit în trafic în București. Și atunci, polițiștii au descoperit că actorul conducea cu permisul suspendat.

Foto: Instagram

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