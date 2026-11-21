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Odată cu scăderea temperaturilor, o băutură caldă și aromată devine aliatul ideal pentru serile liniștite petrecute acasă. Chef Ștefan Popescu, juratul de la „Chefi la cuțite”, a împărtășit o rețetă simplă și plină de savoare de ceai de iarnă cu fructe proaspete, ghimbir și mirodenii, care se prepară în doar câteva minute, fără fierbere îndelungată.

Rețeta lui Ștefan Popescu pentru ceaiul de iarnă

Băuturile calde infuzate cu fructe și condimente sunt printre cele mai apreciate alegeri în sezonul rece, datorită parfumului intens și efectului reconfortant.

Rețeta propusă de Chef Ștefan Popescu pe rețelele de socializare mizează pe ingrediente la îndemâna oricui, îmbinând prospețimea citricelor și a merelor cu notele ușor picante ale ghimbirului și dulceața naturală a mierii.

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De ce ingrediente ai nevoie pentru ceaiul de iarnă

Pentru a pregăti această infuzie aromată, nu ai nevoie de preparate complicate, ci doar de fructe proaspete și câteva condimente specifice sezonului rece:

1 litru de apă;

1 măr roșu;

2 portocale;

1 lămâie;

50 g de ghimbir proaspăt;

2 batoane de scorțișoară;

3 bucăți de anason stelat;

cuișoare (după gust);

30 g de stafide;

3 linguri de miere.

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Cum se prepară băutura aromată a lui Chef Ștefan Popescu

Secretul acestei rețete stă în simplitatea ei: ingredientele nu se fierb pe foc, păstrându-și astfel prospețimea, vitaminele și aromele naturale.

Fructele se spală bine și se taie în bucăți potrivite, iar ghimbirul se curăță și se pregătește pentru infuzare. Toate acestea se așază într-un vas încăpător sau într-un ceainic mare, alături de batoanele de scorțișoară, anasonul stelat, cuișoare și stafide.

Peste amestecul de fructe și mirodenii se toarnă litrul de apă proaspăt fiartă, iar la final se adaugă cele trei linguri de miere. Totul se lasă la infuzat câteva minute, timp suficient pentru ca aromele să se întrepătrundă armonios, după care ceaiul poate fi turnat în căni și servit cald.

Sursă foto: Instagram

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