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Colaborarea dintre Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București și regizorul Felix Alexa a ajuns la final. Instituția a anunțat oficial decizia printr-un mesaj scurt: „Începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Național București a încetat”.

Felix Alexa a fost concediat de la TNB

Felix Alexa fusese angajat în luna octombrie, pe o perioadă determinată, pentru a pune în scenă spectacolul „Tartuffe” de Molière. Din distribuție urmau să facă parte Marius Manole, Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Alexandru Potocean, Emilia Popescu, Fulvia Folosea, Andrei Calu și Marcelo Cobzariu. Repetițiile au fost însă oprite pe 10 noiembrie, pe fondul readucerii în discuție a unei investigații RISE Project din 2022. În cadrul acelei anchete, 14 studenți și studente de la UNATC au relatat episoade de hărțuire, presiuni profesionale, mesaje insistente și urmărire.

Înainte de rezilierea contractului, directorul TNB, Ada Hausvater, a explicat motivele pentru care a ales să colaboreze cu regizorul: „Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB – for cu atribuţii consultative – strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole”.

Prezența regizorului la TNB a stârnit o revoltă puternică în lumea teatrului. Peste 2.000 de oameni, dintre care aproximativ 1.000 de artiști, au trimis o petiție către ministra Culturii, cerând „soluţionarea urgentă a situaţiei de criză provocată de angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Naţional din Bucureşti, care aduce un prejudiciu de imagine şi o decredibilizare a instituţiei, şi reprezintă un semnal de alarmă îngrijorător pentru mediul teatral”.

Întrebată dacă dorește plecarea regizorului, ministra Ioana Ciocan a declarat: „Așa este, aveți dreptate. Totodată, exact cum am spus un pic mai devreme, este datoria ministerului să respecte deciziile legale pe care colegii din subordine le iau”.

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Mai mulți actori și-au dat demisia

Scandalul a dus și la plecări din teatru. Actorul Conrad Mericoffer a demisionat din TNB, afirmând: „prefer să fac Uber decât să exist într-o astfel de lume”.

De asemenea, actorul Tudor Cucu-Dumitrescu a anunțat că nu mai joacă în piesa „Mary Stuart” și oprește colaborarea cu teatrul, nemulțumit de felul în care conducerea a gestionat situația.

De cealaltă parte, Felix Alexa a respins acuzațiile și a declarat: „Așa-zisele ‘victime’ mint. Am dovezi și le-am dat în judecată. Cât despre colegii lipsiți total de caracter – sunt imaginea ipocriziei”.

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Regizorul a deschis două acțiuni în instanță împotriva regizoarei Iulia Grigoriu și a actorului Alex Călin. Prima cerere, care vizează o „obligație de a face”, a fost înregistrată la Judecătoria Sectorului 3, iar a doua la Tribunalul București, unde le cere celor doi daune morale de câte 100.000 de euro. Ambele dosare se află în faza prealabilă de verificare.

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Sursă foto: Facebook

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