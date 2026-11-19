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Echipa Pro TV a dat startul filmărilor pentru Protevelion 2027 pe platourile Kentauros din Ștefănești. Timp de două zile, artiștii și prezentatorii au filmat spectacolul care va fi difuzat în noaptea dintre ani, sub sloganul „Cum te prinde, așa rămâi! Hai să ne prindă râzând!”. Gazdele principale ale show-ului sunt din nou Raluka și Pavel Bartoș, acompaniați de momente muzicale, dansuri și scenete.

Cum s-au îmbrăcat vedetele la ProTevelion 2027

Pe scenă și în culise, vedetele au atras atenția cu ținute spectaculoase, unde au dominat nuanțele metalice și tonurile de roșu, multe dintre haine fiind semnate de designeri români.

Încă din prima zi de filmări, vedetele au postat pe rețelele de socializare primele imagini din culise și de pe scenă, oferindu-ne o avanpremieră a ținutelor spectaculoase pregătite pentru Revelion. Nuanțele metalice și roșul au fost printre preferatele artistelor, iar bugetele alocate unora dintre creațiile vestimentare au fost pe măsură!

Alina Sorescu și Andra au mizat pe rafinamentul brandului românesc Rhea Costa

Alina Sorescu a avut o apariție demnă de covorul roșu, optând pentru o rochie lungă, mulată, complet acoperită cu paiete și broderie argintie, cu umerii goi, mâneci lungi și o crăpătură discretă în față.

Piesa este celebrul model „Lorene Dress in White-Silver”, semnat de casa de modă românească Rhea Costa, brandul designerului Andreea Constantin. Prețul de catalog al rochiei ajunge la 3.831 de euro, adică aproximativ 19.100 de lei.

Nici Andra nu s-a lăsat mai prejos. Fotografiată în culise alături de maestrul Vasile Advahov, artista a strălucit într-o rochie aurie metalizată, cu un umăr gol, drapaje ample în zona bustului și fronseuri care îi pun silueta în valoare.

Creația poartă tot semnătura Rhea Costa – modelul „Zeina Off-Shoulder Long Jersey Dress in Metallic-Gold” – al cărei preț întreg este de 1.774 de euro, aproximativ 8.850 de lei.

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Andreea Bălan, apariție futuristă la filmările Protevelion 2027

Mereu atentă la detalii și adepta ținutelor de scenă pline de dinamism, Andreea Bălan a ales o rochie mini, fără bretele, cu aspect metalic de oglindă spartă, accesorizată cu o fundă supradimensionată în talie și o trenă lungă. Artista a completat ținuta cu mănuși negre elegante, până peste cot.

Apariția sa s-a încadrat în tendința primei zile de filmări, în care mai multe artiste au ales ținute argintii și metalizate.

Ana Pavel și Iulia Pârlea au strălucit în creații spectaculoase ale unui brand românesc

Prezent pe platouri alături de soția sa, Daniel Pavel a purtat un costum clasic, elegant, cu sacou alb-ivoire și pantaloni bleumarin. Toate privirile au fost însă atrase de Ana Pavel, care a ales o rochie lungă, vaporoasă, într-o nuanță caldă de auriu-șampanie, cu decupaj în zona abdomenului, drapată manual și cu o crăpătură adâncă pe picior.

Creația este modelul „Jacqueline Dress”, semnat de atelierul românesc de lux OUI-DA FÉE, și costă 2.508 euro, adică peste 12.500 de lei.

De același brand exclusivist s-a îndrăgostit și Iulia Pârlea. Prezentatoarea Pro TV a ales o ținută într-un roșu pasional, purtând o rochie tip corset, fără bretele, cu fustă mini mulată și o trenă amplă, diafană, din tul și mătase plisată.

Piesa este modelul „Elise Dress”, din colecția Solénis a brandului OUI-DA FÉE, iar prețul său este de 2.430 de euro, aproximativ 12.100 de lei.

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Anisia Gafton și Florin Prunea, apariție plină de umor și eleganță în culise

Într-o fotografie plină de voie bună, surprinsă chiar în platoul emisiunii, comedianta Anisia Gafton și fostul fotbalist Florin Prunea s-au lăsat surprinși în pauza de la filmări.

Anisia a purtat o rochie spectaculoasă de gală, în nuanțe calde de nude și auriu, alcătuită dintr-un corset bogat ornamentat cu mărgele, paiete și detalii prețioase, continuat cu o fustă amplă din straturi diafane de tul. Ținuta a fost completată de dresuri negre și pantofi eleganți, cu platformă și toc înalt, oferindu-i un aer de prințesă modernă.

Alături de ea, Florin Prunea a adoptat o ținută clasică și rafinată, purtând un costum elegant, cu sacou negru și cămașă albă.

Lora, Vlăduța Lupău și Codruța Filip, trio incendiar pe scena Protevelion 2027

Unul dintre cele mai comentate cadre din prima zi de filmări le reunește pe Lora, Vlăduța Lupău și Codruța Filip. Cele trei artiste au ales ținute în care roșul și argintiul au fost vedetele serii.

Codruța Filip a atras toate privirile într-o rochie roșie extrem de elegantă, cu un corset structurat, crăpătură adâncă pe picior și mănuși lungi, negre, din satin. Pentru o creație de gală cu asemenea detalii, estimarea de preț este de aproximativ 1.500–2.000 de euro.

Vlăduța Lupău a mizat pe o ținută argintie ultra-strălucitoare, formată dintr-un corset bogat decorat cu cristale și paiete, fără bretele, și o fustă asimetrică, cu franjuri lungi din mărgele argintii. Rochia a fost realizată de designerul Bianca Rus, iar o astfel de creație este estimată la 1.500–2.200 de euro.

Lora a completat perfect tabloul cromatic într-o rochie roșie fluidă din satin, cu mâneci lungi bufante, cordon în talie și o despicătură amplă, care lasă la vedere detalii florale brodate. Prețul unei asemenea piese este estimat la aproximativ 800–1.200 de euro.

Anna Lesko și Miruna Rumina au mizat pe texturi prețioase și croieli dramatice

Nici Anna Lesko și Miruna Rumina, influenceriță și DJ la Pro FM, nu au trecut neobservate în prima zi de filmări pentru Protevelion 2027. Cele două au ales ținute cu personalitate, în care texturile prețioase și detaliile spectaculoase au atras atenția.

Anna Lesko a optat pentru o apariție teatrală și opulentă, purtând o rochie într-o nuanță intensă de vișiniu-burgundy, cu reflexii metalice, decolteu amplu petrecut și mâneci bufante, căzute pe umeri. Ținuta a fost decorată cu broșe supradimensionate, cu pietre verzi și cristale, și completată de cercei candelabru strălucitori și o coafură voluminoasă, cu aer retro.

Cunoscută pentru faptul că își concepe adesea singură costumele de scenă sau colaborează cu ateliere exclusiviste pentru piese unicat, Anna Lesko a ales și de această dată o creație cu un aer aparte. O rochie realizată pe comandă, cu asemenea detalii, poate ajunge la aproximativ 1.200–1.800 de euro, adică 6.000–9.000 de lei. Suma reprezintă o estimare, nu un preț de catalog confirmat.

Miruna Rumina a strălucit chiar în mijlocul platoului într-o rochie lungă, fluidă, de un auriu-bronz cald, din material plisat cu reflexii metalice. Piesa se remarcă prin corsetul structurat, cu spatele decupat și închidere tip șiret, care îi pune în valoare silueta, continuându-se cu o fustă amplă, vaporoasă.

Trupa A.S.I.A., apariție asortată la filmările Protevelion 2027

Membrele trupei A.S.I.A. au avut, la rândul lor, apariții care au atras atenția. Artistele au ales ținute asortate, purtând rochii scurte argintii și cizme lungi în aceeași nuanță.

Alegerea lor vestimentară s-a încadrat în tendința primei zile de filmări, în care nuanțele metalice au dominat aparițiile de pe platourile Kentauros. Nu au fost făcute publice informații despre prețul ținutelor purtate de membrele trupei.

Jorge, transformare spectaculoasă în Elvis Presley

Unul dintre cele mai efervescente momente ale primei zile de filmare i-a aparținut lui Jorge, care a lăsat în urmă ținutele clasice de gală și s-a transformat complet în Elvis Presley, Regele Rock ‘n’ Roll-ului.

Artistul a etalat celebrul costum alb, specific lui Elvis, bogat decorat cu aplicații roșii și pietre strălucitoare. Ținuta a fost completată de o pelerină amplă cu franjuri, ochelari de soare cu ramă aurie și celebra coafură retro.

Pe lângă apariția de scenă spectaculoasă, Jorge a pregătit și un moment artistic special, cu o interpretare live în stilul inconfundabil al Regelui. Prețul costumului nu a fost făcut public.

Andreea Bălan a mizat pe o ținută dinamică: o rochie mini argintie, cu efect de oglindă spartă, o fundă mare în talie, trenă și mănuși negre lungi.

Prezent pe platou alături de soția sa, Daniel Pavel a ales un sacou alb-ivoire și pantaloni bleumarin. Partenera lui, Ana Pavel, a purtat rochia „Jacqueline Dress” de la atelierul OUI-DA FÉE, o piesă aurie cu decupaje și crăpătură pe picior, evaluată la 2.508 euro (peste 12.500 de lei). De la același brand a venit și rochia Iuliei Pârlea. Prezentatoarea a purtat modelul roșu „Elise Dress”, cu fustă scurtă, corset și trenă din tul, piesă care costă 2.430 de euro (aproximativ 12.100 de lei).

Comedianta Anisia Gafton a apărut într-o rochie de gală în nuanțe nude și aurii, cu corset brodat și fustă din straturi de tul, alături de fostul portar Florin Prunea, îmbrăcat la rândul său într-un costum clasic negru.

Cătălin Oprișan și Bogdan Drăcea, în roluri de comentatori

O noutate a acestui an o reprezintă apariția lui Cătălin Oprișan și a comediantului Drăcea în rolul unor comentatori ironici ai spectacolului. Cătălin Oprișan a explicat rolul lor pe platou: „Știți cei doi moșnegi din Muppets, care stăteau în balcon și comentau tot spectacolul? Ei bine, cam asta ne propunem și noi la Protevelion. O să fim cu ochii pe toată lumea, o să analizăm ținutele, dansurile, distracția și, mai ales, micile privilegii de care se bucură unii invitați”.

La rândul său, Drăcea a adăugat: „Până la urmă, cineva trebuie să spună și lucrurilor pe nume. Și, dacă se supără cineva, să nu uite că e Revelionul și trebuie să intrăm în noul an cu zâmbetul pe buze”.

Sursă foto: Facebook, Instagram, PR

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