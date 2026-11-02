Scandalul ținutelor de lux de la botezul fiului lui Alfred Simonis. Acuzații dure din partea opoziției și reacția lui Sorin Grindeanu. „Trebuie să fim mult mai atenți”

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Petrecerea de botez a fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, organizată în weekend cu sute de invitați și artiști internaționali, a declanșat un val de controverse în spațiul public. Imaginile apărute de la eveniment, în care liderii PSD și partenerele acestora s-au afișat în ținute de gală și accesorii de zeci de mii de euro, au stârnit reacții virulente din partea opoziției și l-au forțat de Sorin Grindeanu să iasă cu explicații.

Sigfried Mureșan, atac la adresa PSD după botezul de lux din Timișoara

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a taxat dur aparițiile din weekend, acuzând conducerea social-democrată că sfidează cetățenii și etalează opulența fără rețineri.

„Parada luxului făcută în weekend de liderii PSD arată un lucru simplu: pesediștii nici măcar nu încearcă să ascundă cât de bine le merge după anii petrecuți în politică. Am văzut ceasul de mii de euro al domnului Grindeanu, pantofii de mii de lei ai lui Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu și articolele vestimentare de lux ale altor lideri PSD”, a scris liberalul pe pagina sa de Facebook.

Mureșan a adăugat că „nu vorbim despre oameni de afaceri deja îmbogățiți în mediul privat, care au intrat în politică pentru a face bine”, ci despre politicieni care transmit semnalul că funcția publică este o sursă directă de îmbogățire și afișare a privilegiilor, comportându-se „ca niște moșieri cărora li se cuvine totul”.

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Explicația dată de Sorin Grindeanu

Aflat în postura de naș de botez, liderul PSD Sorin Grindeanu a reacționat într-o conferință de presă, recunoscând că imaginile apărute transmit un semnal profund nepotrivit în contextul economic actual marcat de austeritate.

„Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”, a declarat Sorin Grindeanu.

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Fără a încerca să minimalizeze valul de reacții negative, liderul PSD a subliniat că regretă percepția creată în rândul românilor afectați de măsurile economice recente.

„Avem obligația să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înțeles acest lucru. Responsabilitatea noastră este să ne concentrăm pe ceea ce așteaptă oamenii: venituri mai bune, locuri de muncă și o economie care să repornească, iar acest lucru trebuie dovedit prin fapte, nu doar prin declarații”, a mai spus Sorin Grindeanu în conferința de presă.

Sursă foto: Hepta

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