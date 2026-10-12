Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. „O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!”

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Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și soția sa, Mihaela, au sărbătorit creștinarea celor trei băieți ai lor, Petru, Ioan și Matei, în cadrul unui eveniment exclusivist desfășurat într-un local de lux din nordul Capitalei. Botezul tripleților, la care au participat numeroase personalități din mediul politic și din showbiz, s-a bucurat de un cadru spectaculos, însă finalul petrecerii a adus noi momente de neliniște pentru familie.

Decor de poveste și invitați de marcă în nordul Capitalei

Pentru marcarea acestui moment important din viața celor mici, locația a fost transformată într-un spațiu de basm. Tavanul care imita un cer înstelat, norii albi suspendați, jocul de lumini și proiecțiile pe pereți au creat o atmosferă festivă deosebită. Familia Bănicioiu, care mai are un fiu mai mare, Mihnea Nicolae, a ales și părinți spirituali pe măsură. Părinții spirituali ai celor trei copii au devenit fostul ministru Daniel Constantin și soția acestuia.

Evenimentul a purtat o încărcătură emoțională profundă pentru mama celor trei copii, care a rememorat încercările și provocările prin care a trecut de la nașterea micuților și până la ziua creștinării.

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„De la agonie la extaz. De la teamă la recunoștință. De la rugăciuni la minuni. Un început de octombrie unic și intens. Am învățat că fericirea nu se măsoară în zilele în care totul este perfect, ci în puterea de a trece prin furtună fără să-ți pierzi credința și încrederea. O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți”, a transmis Mihaela Bănicioiu pe rețelele de socializare.

De la atmosfera de sărbătoare la probleme de sănătate

Deși petrecerea s-a prelungit până târziu, iar invitații s-au bucurat de muzică și dans, finalul nopții a adus o nouă cumpănă pentru proaspeții părinți. La scurt timp după încheierea evenimentului, soția fostului demnitar a publicat o imagine pe rețelele sociale în care apărea un termometru ce indica o temperatură de peste 40 de grade Celsius.

„Știți vorba aceea: ori la bal, ori la spital? Noi avem de toate”, a scris Mihaela Bănicioiu în dreptul fotografiei, lăsând să se înțeleagă că atmosfera de sărbătoare a fost umbrită brusc de un episod febril sever în familie.

Foto – Instagram

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